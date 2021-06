Gessertshausen-Oberschönenfeld

vor 53 Min.

Corona-Pause: Endlich wieder Kultur in Oberschönenfeld

Begeistert von der Ausstellung zum Thema Drechseln in Oberschönenfeld war Familie Saule aus Welden, von links Emma, Anne und Anna Saule. Besonders gefiel ihnen, dass die Schau für Kinder so viele Stationen zum Mitmachen beinhaltet.

Plus Auf die Türen: Weil die Corona-Zahlen so gesunken sind, macht auch das Museum in Oberschönenfeld wieder auf. Das freut Kunstliebhaber und Familien.

Von Diana Zapf-Deniz

Ein Ausflug nach Oberschönenfeld bei Gessertshausen lohnt sich immer und derzeit ganz besonders. Denn seit Sonntag, 13. Juni, ist dort die Ausstellung „Heinz hört auf!“ zu sehen. Hier können Groß und Klein das Drechselhandwerk entdecken, das seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands gehört. Denn Dank Hildegard Heinz aus Waal im Allgäu, die über 200 Jahre ihrer Familien- und Firmengeschichte aufbewahrt hat, kann dieses heute eher seltene Handwerk bis ins kleinste Detail von damals bis heute bewundert werden. Am Sonntag war nun der erste Tag, an dem Besucher erstmals Einblick nehmen durften.

Themen folgen