Ein neuer Spielplatz für alle in Oberschönenfeld

Plus Auf diesen Spielplatz freuen sich nicht allein Kinder. Der Architekt hat sogar eine Idee aus Ägypten eingebaut. Wie dort Inklusion zur Realität wird.

Den Praxistest gemacht haben am Freitag die Kinder des Kindergartens Pusteblume aus Gessertshausen auf dem neuen, inklusiven und barrierefreien Spielplatz in Oberschönenfeld. Endlich war nicht nur der Spielplatz erneuert, sondern auch das Gras drumherum war ausreichend bewachsen, um den Kinderfüßen standzuhalten. Später gab es noch eine Eröffnung mit einer ganz besonderen Besucherin. Und auch diese strahlte.