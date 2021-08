Reifenplatzer führt in Kutzenhausen zu Unfall

Ein 18-Jähriger will bei Wollishausen abbiegen. Genau in diesem Moment platzt ihm der linke Vorderreifen.

Nach einem Reifenplatzer hat ein 18-Jähriger am Montag bei Gessertshausen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Fahranfänger überfuhr daraufhin eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Der junge Mann war laut Polizei gegen 12:50 Uhr auf der Verbindungsstraße von der B 300 in Richtung Kutzenhausen unterwegs. Als er bei Wollishausen nach rechts in Richtung Kutzenhausen abbiegen wollte, platzte genau in diesem Moment der vordere linke Reifen und der junge Mann verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. (thia)

Lesen Sie dazu auch