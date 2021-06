Unbekannter beschädigt Volvo an Gessertshauser Tierklinik und fährt davon

Vermutlich ein Lastwagen oder ein Auto mit Anhänger haben an einem Volvo an der Gessertshauser Tierklinik tiefe Kratzspuren hinterlassen.

Ein schwarzer Volvo V40 ist am Mittwoch im Bereich der Tierklinik beschädigt worden. Der Schaden durch die Kratzspuren beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Nach Auskunft der Polizei stand der Volvo zwischen 14.30 und 16 Uhr im Bereich der Tierklinik Gessertshausen am Grasweg. In diesem Zeitraum hat vermutlich ein unbekannter Lkw-Fahrer oder der Fahrer eines Autos mit Anhänger die rechte Fahrzeugseite des Volvo gestreift. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)