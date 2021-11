Gessertshausen

Warum in Gessertshausen Geschenke am Zaun hängen

Stefanie Mögele (links) und Sonja Huber bieten an zwei Stellen einen Adventszaun in Gessertshausen an. Diese Aktion war im vergangenen Jahr bereits sehr gut angenommen worden.

Plus Zwei Frauen aus Gessertshausen haben sich vor allem für Kinder eine nette Aktion in der Adventszeit ausgedacht. Mitmachen kann jeder.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Alles, was die Adventszeit so heimelig und schön macht und Kinder wie Erwachsene in eine besondere vorweihnachtliche Stimmung versetzt, ist auch dieses Jahr wieder coronabedingt gestrichen. Um Kindern trotzdem eine Freude zu machen, hatten bereits im vergangenen Jahr Stefanie Mögele und Sonja Huber vom Förderverein der Kita Pusteblume in Gessertshausen aus der Not eine Tugend gemacht. Mit einer besonderen Idee haben sie den Frust von Groß und Klein ein wenig aufgefangen.

