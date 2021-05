Gessertshausen

07:03 Uhr

Werden die ehemaligen Zech-Stuben künftig durch Nahwärme versorgt?

Plus Öffentliche Gebäude in Deubach sollen an die regenerative Energiequelle angeschlossen werden. Warum die Umsetzung aber noch Zeit benötigt.

Von Jonas Klimm

Erneut stand das Thema "Nahwärme" auf der Tagesordnung im Gemeinderat Gessertshausen. "Wir wollen ein Zeichen an die vielen Interessenten setzen", begründete Andreas Sauer, Leiter des Gessertshauser Bauamts, den Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung einen vom Rathaus eingebrachten Beschlussvorschlag. Dieser beinhaltet die Idee, die öffentlichen Gebäude im Ortsteil Deubach an die geplante Nahwärmeversorgung des landwirtschaftlichen Familienbetriebs Dörle anzuschließen.

