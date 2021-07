Zaun in der Schulstraße schon zum zweiten Mal beschädigt

Der Sachsachaden ist vergleichsweise gering, die Verwunderung groß: Schon wieder ist ein Unbekannter gegen einen Zaun in der Schulstraße in Gessertshausen gefahren.

Ob da jemand Probleme beim Ein- und Ausparken hat, oder mutwillig zerstörerisch ans Werk geht, kann die Polizei im Moment noch nicht sagen. Sie berichtet, dass nun schon zum zweiten Mal ein Gartenzaun in der Schulstraße in Gessertshausen angefahren worden ist. Dieses Mal geschah der Unfall am Montag zwischen 15 und 16.30 Uhr.

Der Schaden beträgt etwa 50 Euro, vom Autofahrer fehlt jede Spur. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/18900. (AZ)