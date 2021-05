Zu weit ausgeschert: Lastwagen streift in Gessertshausen einen Omnibus

Ein Lastwagen schert in Gessertshausen beim Abbiegen zu sehr aus und kracht er gegen einen Omnibus.

Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Gessertshausen gegen einen Omnibus gekracht. Laut Polizei fuhr ein 40-jähriger Sattelzugfahrer auf der Hauptstraße in Gessertshausen und bog nach links in die Oberschönenfelder Straße ab.

Hierbei scherte er etwas zu weit nach rechts aus und streifte den linken Außenspiegel eines rechts von ihm befindlichen Omnibusses. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. (kinp)

