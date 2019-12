vor 51 Min.

Gessertshausen hilft Schulkindern in Kenia

Die in Gessertshausen lebende gebürtige Kenianerin Lea Neu wurde bei den Vorstandswahlen des Vereins Mithu-Kenia-Kids erneut als Vorsitzende bestätigt. Dabei bekräftigte sie, dass der Verein weiterhin tatkräftig in ihrem afrikanischen Heimatort den dortigen Kindern mit finanzieller Hilfe den Schulbesuch ermöglichen werde. Mit Hilfe der Patenschaften habe der Verein bereits etlichen Kindern in Mithu, rund 80 Kilometer südlich von Nairobi, erfolgreich eine Zukunftsperspektive gegeben, berichtete Neu.

Doch neben der Schulausbildung gelte es nun auch, Studienplätze und Berufsausbildungen finanziell langfristig zu unterstützen und zu sichern. Dazu seien dringend neue Paten notwendig, verdeutlichte die Vereinschefin.

Dem neuen Vorstand gehören neben Lea Neu deren Stellvertreterin Veronika Schwarzenberger, Regina Schmid und Edith Machalke (erste und zweite Kassenwartin), Thomas Neu und Annegret Saumweber (erster und zweiter Schriftführer) sowie Claudia Lederle und Sonja Pömmerl (beide Beisitzerinnen) an. Wolfgang Hörmann fungiert als Kassenprüfer.

Bei der Veranstaltung wurde versichert, dass die Spenden direkt ohne Umwege bei denen ankommen, für die sie bestimmt seien. Kontaktperson vor Ort ist ein Lehrer an der Schule. Mehr Informationen über den Verein gibt es im Internet unter www.mithu-kenia-kids.de. (rusi)

