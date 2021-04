vor 52 Min.

Gessertshausen investiert in die Digitalisierung der Grundschule

Plus Drei offene Darlehen muss die Gemeinde 2021 trotz der Pandemie tilgen. Gleichzeitig stehen in den kommenden Jahren große Investitionen an.

Von Jonas Klimm

Vorsichtig optimistisch zeigte sich Gemeindekämmerin Marina Fischer in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesichts des von ihr vorgestellten Haushaltsansatzes für dieses Jahr. Sie legte dar, dass sich die Corona-Pandemie zwar im zweiten Jahr in Folge im Haushalt niederschlage, die Einnahmen Gessertshausens werden wohl deutlich niedriger als im letzten Vorkrisenjahr 2019 ausfallen. Jedoch verringere man den Schuldenstand der Gemeinde durch die Rückzahlung dreier offener Kredite deutlich. Von einem Gesamtschuldenstand von 4,53 Millionen im vergangenen Jahr auf ungefähr 2,11 respektive 1,71 Millionen Euro. Letztere Summe hänge davon ab, ob es zu einer weiteren Darlehensaufnahme von 400.000 Euro in diesem Jahr kommen werde, erklärt Fischer auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie gehe jedoch davon aus, dass diese Option gezogen werde. Sollte vorgenannter Kredit von der Gemeinde aufgenommen werden, betrüge die Pro-Kopf-Verschuldung Gessertshausens 459 Euro. Damit läge die Gemeinde deutlich unter dem bayernweiten Landesdurchschnitt von 580 Euro Verschuldung pro Einwohner, so die Kämmerin. Gewerbesteuereinnahmen werden nur minimal höher als im Vorjahr liegen Die Einnahmenseite gestaltet sich 2021 jedoch weiterhin schwierig. Die Gewerbesteuereinnahmen Gessertshausens werden nach Fischers Berechnungen minimal höher als im Vorjahr liegen, veranschlagt habe sie momentan 1,2 Millionen Euro. Vor der Corona-Krise 2019 lagen diese noch bei 1,43 Millionen Euro. Leicht verbessern werde sich wohl außerdem die Situation bei der Beteiligung der Gemeinde an der Einkommenssteuer. Nachdem von 2019 auf 2020 ein Abfall von knapp drei Millionen Euro auf 2,57 Millionen Euro zu verzeichnen war, kalkuliere sie in diesem Jahr mit rund 2,74 Millionen Euro, so Fischer. Zudem würden die Ausgaben der Gemeinde hoch bleiben. Dies liege zum einen schlichtweg an verwaltungstechnischen Notwendigkeiten wie gestiegenen Personalausgaben oder erhöhten Abgaben an den Abwasserzweckverband Schmuttertal. 1,5 Millionen Euro kommen aus den gemeindlichen Rücklagen Deutlich höher lägen die Ausgaben aber im Bereich der Investitionen. 115.000 Euro lasse sich die Gemeinde die Digitalisierung der Grundschule und deren Ausstattung mit Luftreinigungsgeräten kosten. Die Gemeinde erhalte hierfür aber auch eine stattliche Förderung im Rahmen des Digitalpakts. Daneben fielen zum Beispiel für den Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage im Ortsteil Deubach 500.000 Euro an und für Grundstückskäufe der Gemeinde 400.000 Euro, zählt Fischer auf. Um die Ausgaben stemmen zu können, entnehme die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro aus den gemeindlichen Rücklagen. Auch in den kommenden Jahren wird sich die Finanzsituation Gessertshausens kaum entspannen, es kommen weitere größere Investitionen auf die Gemeinde zu wie der Neubau des Kindergartens oder das Baugebiet in Deubach mit Ausbau der Anliegerstraße. Da es sich bei vorgelegtem Haushaltsplan 2021 bereits um einen Kompromiss handelt, den der Finanzausschuss des Gemeinderats bereits im Vorhinein gefunden hat, war die folgende Abstimmung reine Formsache, die Gemeinderäte votierten mit großer Mehrheit für die Annahme des Planes. Lesen Sie dazu auch: Digitalisierung: Neues Lernen in altem Gebäude in Ichenhausen

