19:55 Uhr

Gessertshausen zahlt Führerscheine für die Feuerwehr

Fahrer großer Feuerwehrautos brauchen einen Lastwagenführerschein, in Gessertshausen werden die Kosten übernommen.

In Gessertshausen werden die Kosten für den Erwerb der Klasse C übernommen. Die Regelung gilt jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen.

Von Tobias Karrer

Gemeinde will ihre freiwilligen Feuerwehren stärken. Im Gemeinderat wurde deshalb eine Förderung von Führerscheinen der Klasse C diskutiert. Etwa 2000 Euro würde diese Fahrerlaubnis pro Person kosten. Doch die Feuerwehren brauchen Freiwillige mit dieser Qualifikation unbedingt, damit die großen Löschfahrzeuge auch gefahren werden können. Bis zum 7,5-Tonner dürfe man noch mit einem speziellen „Feuerwehrführerschein“ fahren, erklärte Michael Glowatz, darüber hinaus brauche es den Lkw-Führerschein.

Der Gemeinderat war sich einig, dass man die Kosten für die Führerscheine übernehmen sollte. Diskutiert wurde über die Frage, welche Ortsteilfeuerwehren profitieren würden und wie viele Führerscheine Gessertshausen in Zukunft zahlt. Der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung sah vor, dass vor allem freiwillige Feuerwehrler aus Gessertshausen den Führerschein machen können, da es hier bereits ein Fahrzeug der entsprechenden Größe gibt. In Döpshofen und Deubach sehe der Bedarfsplan die Anschaffung von Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen vor, deshalb bräuchten auch die Truppen bald entsprechende Ausbildungen, erklärte Glowatz. In Wollishausen und Margertshausen würde der „Feuerwehrführerschein“ vorerst ausreichen.

Führerscheine für Helfer aus allen Ortsteilen

Glowatz stellte allerdings auch die Sicht der Feuerwehrkommandanten vor. Sie hätten sich dafür ausgesprochen, alle fünf Feuerwehren zu fördern, um einen möglichst großen Personalpool zu erreichen. Auch einige Gemeinderäte betonten die Zusammenarbeit der Gruppen und sprachen sich deshalb dafür aus, Führerscheine für Helfer aus allen Ortsteilen zu bezahlen. Er würde die Verteilung gerne in die Hände der Kommandanten legen, betonte Michael Glowatz. Die könnten sich am besten absprechen und wüssten auch, wer bereit ist, einen Führerschein zu machen. Der Beschluss sollte eine Art Obergrenze festlegen.

Am Ende einigte sich der Gemeinderat darauf, jedes Jahr zehn Führerscheine der Klasse C zu bezahlen. Allerdings verpflichtet sich jeder, der das Angebot annimmt, weitere zehn Jahre aktiv in der Feuerwehr zu bleiben und eine Maschinisten-Ausbildung zu absolvieren. Eine ähnliche Regelung habe es schon vor zehn Jahren gegeben. Die Aktiven, denen die Gemeinde die Fahrerlaubnis damals finanziert hatte, sind laut Glowatz noch immer dabei. Der Beschluss ging mit einer Gegenstimme durch.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Bürgermeister Jürgen Mögele betonte außerdem, dass die Finanzierung der Führerscheine nicht nur die „aktive Feuerwehr“ unterstütze, sondern die Truppe auch „attraktiver“ mache. Ein Schritt in die richtige Richtung, denn „heutzutage kriegt man nicht mehr jedes Jahr engagierte Ehrenamtliche dazu“, erklärte er. Es sei nicht leicht, Menschen zu finden, die sich engagieren wollen. Der Bürgermeister erinnerte an eine Werbeaktion im Gemeindeblatt, auf die sich nur ein Interessierter gemeldet habe.

Noch bevor die Gemeinderatssitzung richtig beginnen konnte, meldete sich eine Bürgerin aus Döpshofen mit einem Antrag: Die Gemeinde solle die Förderkriterien des Bürgerbusses überprüfen. Ihre Angst ist, dass das Angebot der Gemeinde der Linie 605 zu viel Konkurrenz machen könnte. Der AVV fahre auch am Wochenende und bis spät abends, betont die Antragstellerin. Ohne diese Verbindung wäre Döpshofen vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten. Eine zweite Besucherin aus dem Ortsteil betont: „Wenn der Bürgerbus dafür sorgt, dass zu wenige Leute mit der Linie 605 fahren, wäre das eine Katastrophe für Döpshofen.“

Mögele will den Antrag in einer der kommenden Sitzung des Gemeinderats beraten.

Themen folgen