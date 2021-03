vor 33 Min.

Gessertshauser Sänger Pascal Blenke: Kreativität ist sein Überlebenstrieb

Plus Pascal Blenkes Single „Wer traut es sich?“ startet auf dem Streaming-Markt durch. Dabei zeigt der Gessertshauser anspruchsvoll unterhaltende Popmusik.

Von Siegfried P. Rupprecht

Corona und die Lockdowns haben viele Künstler ausgebremst. Sie sprechen von Totalausfall, Unsicherheit und Schwermut. Der Deutschpop-Newcomer Pascal Blenke aus Gessertshausen hatte trotz Pandemie einiges zu tun in den vergangenen zwölf Monaten. So legt er jetzt seine Single „Wer traut es sich?“ vor. Weitere drei Songs folgen im Fünf-Wochen-Abstand.

Für Pascal Blenke ist Kreativität eine Art Überlebenstrieb. Während Corona schreibt er Songs, produziert im Studio, macht Fotoshootings und dreht Musikvideos. Zudem hat er sich bei Plattenlabels beworben. „Was dann bei Motor Music in Berlin auch geklappt hat“, ergänzt der 21-Jährige. Darüber hinaus arbeitet er ausgiebig an seiner Gesangstechnik. Auch zwei Livestream-Konzerte stehen an, ebenso mehrere Online-Songwriting-Workshops für Schulklassen. „Während Corona habe ich viel Zeit, mich mit mir zu beschäftigen“, meint der Sänger, Songwriter und Pianist. Daher gehe es bei ihm viel um Selbstbewusstsein, nach vorne schauen, aber auch, nicht über negative Tatsachen hinwegzusehen.

Gessertshauser Pascal Blenke setzt oftmals alles auf eine Karte

Pascal Blenke ist ein Typ, der es versteht, Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Deshalb ist auch seine Frage „Wer traut es sich?“ – so der Titel seiner aktuellen Single und Extended Play (EP) – eine rhetorische. „Ich habe schon oft alles auf eine Karte gesetzt, um meine eigene Sache durchzusetzen und Ziele zu erreichen“, gesteht er. Als Beispiel dafür nennt er seinen Schritt, vor einem Jahr sich doch für ein Gesangsstudium entschieden zu haben, obwohl er fest geplant hatte, Klavier zu studieren. Der Blondschopf begründet auch seinen Beschluss: „Ich bin eine Rampensau, möchte vorne stehen, nicht hinten am Klavier sitzen.“ Doch das ist nicht alles. „Als Junge sticht man im Gesangsstudium automatisch hervor.“ Hinzu komme, dass es am Klavier zu große starke Konkurrenz gebe. Um hier herauszuragen, wäre er nicht gut genug gewesen.

Blenke veröffentlichte mit "Kartenhaus" seine erste EP

Der Newcomer – in Augsburg geboren, in Gessertshausen beheimatet – studiert Jazz- und Popgesang an der Musikhochschule in Stuttgart. Er ist Sänger und Pianist in mehreren Bands und Mitglied des Landesjugendjazzorchesters Baden-Württemberg. Großes Engagement legt er ins Arrangieren und Komponieren, sowohl für Big Bands als auch für seine eigene Pascal-Blenke-Band. Mit ihr bringt er als Frontmann seine selbstkomponierten Songs auf die Bühne und veröffentlichte im September 2019 unter dem Titel „Kartenhaus“ seine erste EP.

Das offizielle Musikvideo zu "Wer traut es sich".

Die ersten drei Songs – „Wer traut es sich?“, „Wir 2“ und „Alles läuft“ – hat der Musikallrounder bei Torsten Bader in den Baderstudios in Weil der Stadt, nahe Stuttgart, aufgenommen, der vierte Song, „7 Grad“, bei Herbert Deschler bei den Klangmachern in Augsburg.

Blenke setzt auf Mix aus Jazz, Funk, Pop und Hip-Hop

Blenke zeichnet sich in seinen Songs, die eine Mixtur aus Jazz, Funk, Pop und Hip-Hop darstellen, durch Tiefgang und die Wandelbarkeit seiner Stimme aus. Seine Texte, die eine Generation junger Erwachsener porträtiert, entstehen in erster Linie durch Gespräche mit Freunden, Familie und Bekannten. „Sie sind daher oft alltagsbezogen“, verdeutlicht er. „Dann setze ich mich hin und schreibe einen Text komplett fertig, ohne zu wissen, wie die Musik später klingt.“ Als seine Hauptzielgruppe sieht er nach eigenen Worten „Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren“.

Dennoch hat auch ein Vielbeschäftigter wie Pascal Blenke noch Wünsche, und Herausforderungen, denen er sich stellen möchte. So will er einen Podcast starten, in dem er Gespräche mit Menschen führt, die ihn inspirieren. „Danach werde ich mithilfe dieser Gespräche die Songs für mein Debütalbum schreiben.“ Sein Augenmerk gilt zudem, auf Social Media Reichweite zu generieren. „Ohne allerdings mehr Zeit damit zu verwenden, als mir gut tut“, schränkt er ein.

Lesen Sie auch:

Themen folgen