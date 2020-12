vor 35 Min.

Gessertshauser beschenken das Augsburger Klinikpersonal

Die Bürgerinitiative Gessertshausen sammelt Wichtelgeschenke für Corona-Pflegekräfte der Uniklinik Augsburg. Wie die Geste bei den Mitarbeitern ankam.

Von Jonas Klimm

Wie nah Freud und Leid in Zeiten der Corona-Krise beieinander liegen können, bekam Andrea Schmuttermair von der Bürgerinitiative Gessertshausen bei der Geschenkeübergabe im Rahmen des von ihr initiierten "Pflegewichtelns“ unmittelbar zu spüren. Nur kurz war sie jetzt am Klinikum, um Geschenke abzugeben. Im Moment der Übergabe vor der Uniklinik sei bereits der sechste Notfall-Hubschrauber an diesem Tag eingeflogen. Dabei habe es sich wohl um einen weiteren Corona-Patienten gehandelt, berichtete Andrea Schmuttermair anschließend. Sie denkt dabei nicht nur an die Kranken, sondern auch an das Pflegepersonal. Und hat gehandelt.

Die gebürtige Gessertshauserin hatte in den vergangenen Wochen Wichtelgeschenke – dabei handelt es sich um kleine Präsente unbekannter Personen – gesammelt, um damit als Zeichen der Wertschätzung die an der Grenze der Belastbarkeit arbeitenden Pflegekräfte des Universitätsklinikums Augsburg zu beglücken. Nun war es so weit, stellvertretend für ihre Mitarbeiter auf den Corona-Stationen nahmen die Pflegedirektorin Susanne Arnold und der stellvertretende Pflegedirektor Jörg Roehring die Geschenke von der Gessertshauser Sammelaktion in Empfang.

Mehr als 100 Geschenke für die Uniklinik Augsburg

Als unsere Redaktion vor drei Wochen über die Geschenkeaktion der Bürgerinitiative Gessertshausen berichtete, bestand bei Andrea Schmuttermair die Hoffnung auf einen vollen Wäschekorb mit persönlichen Präsenten. Die örtliche Gemeinschaft und die Gemeindeverwaltung zeigten sich damals sofort von der Idee angetan, die Begeisterung schlug sich aber zunächst nicht in Materiellem nieder.

Nach Veröffentlichung des Berichts habe es förmlich einen Ansturm mit Geschenken gegeben, so die Informatikerin. Letztlich seien sieben Kisten mit weit über 100 Präsenten zusammengekommen. Die Beteiligung sei derart groß ausgefallen, dass sogar ihre Großmutter bei der Entgegennahme eingespannt worden sei. Auch beim Transport zur Uniklinik war Hilfe vonnöten.

Beim Wichteln schenken Unbekannte wiederum Unbekannten kleine Gaben. Es geht um die Geste. Bild: Friso Gentsch (Symbolbild)

„Ich bin überwältigt von so viel Anteilnahme“, sagt Schmuttermair. Zudem habe sie die Unterschiedlichkeit der Präsente beeindruckt – von Wein über Pralinen bis hin zu Gutscheinen, versehen mit beigelegten persönlichen Briefen. Ein Umschlag habe sie als Musik-Enthusiastin besonders interessiert. Darauf sei schlichtweg „Für einen Toten Hosen-Fan“ gestanden. Was sich dahinter verbarg, ob ein Autogramm oder gar eine Konzertkarte der bekannten Band für die Zeit nach der Corona-Krise, werde sie wohl nie erfahren.

Über zwei Unterstützer der Wichtelaktion habe sie sich zudem besonders gefreut. Zum einen habe der Imkerverein Gessertshausen eine ganze Kiste voll Honig, auch noch weihnachtlich verpackt, beigesteuert. Zum anderen habe eine gute Freundin von ihr, die als Grundschullehrerin in Landsberg am Lech tätig sei, zusammen mit ihren Schülern Karten gestaltet, mit Bemalung und persönlichen Worten versehen.

Kinder malen für die Pflegekräfte an der Uniklinik Augsburg

Dass die Kinder mit ihren Malereien und Grüßen den richtigen Nerv getroffen haben, teilte Jörg Roehring mit. Die Mitarbeiter auf den sechs Covid-Stationen und auf einer Covid-Einheit in der Kinderklinik hätten sich sehr „über die schöne Geste und Solidarität“ gefreut, so der stellvertretende Pflegedirektor. Man sei froh, dass die Region sehe, welche wichtige Arbeit die Pflegekräfte, Ärzte und Reinigungskräfte derzeit leisten. Einen besonderen Dank richtete er an die Gemeinschaft von Gessertshausen, die die Wichtelgeschenke liebevoll zusammengetragen hätte. Es tue gut, sich in dieser schwierigen Zeit nicht alleine zu wissen. "Nur gemeinsam können wir die Situation bewältigen“, so Roehring.

Lesen Sie dazu auch: