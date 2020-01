11:42 Uhr

Gestohlenes Moped geht in Neusäß in Flammen auf

Ein Unbekannter hat das Moped zuvor aus einer Tiefgarage gestohlen. An einem Spielplatz fängt das Zweirad plötzlich Feuer.

Völlig ausgebrannt ist ein Moped am Dienstag in Neusäß. Das Zweirad stand am Spielplatz an der Oskar-von-Miller-Straße und ging gegen 18 Uhr plötzlich in Flammen auf. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Moped bereits völlig ausgebrannt.

Nach Auskunft der Polizei wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Ermittlungen beim Halter ergaben schließlich, dass ein Unbekannter das Moped zuvor aus einer Tiefgarage an der Hauptstraße in Neusäß gestohlen hatte. Der Diebstahl war dem 46-jährigen erst bei Eintreffen der Polizei aufgefallen. Der Halter hatte sein Moped seit dem 28. Dezember nicht mehr benutzt. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. (thia)

