Gesucht: Ein neuer Wirt fürs Bürgerhaus in Allmannshofen

Plus In der kleinen Gemeinde Allmannshofen bei Nordendorf gibt es einen Wechsel: Ab dem 1. August wird ein Nachfolger für die Ortswirtschaft gesucht.

Zum 31. Juli verabschiedet sich der Wirt, der das Bürgerhaus in Allmannshofen gepachtet hat, zumindest unternehmerisch aus dem Ort. Natürlich bleibt Schorsch Mair als Bürger der Gemeinde erhalten, doch kochen wird er künftig in einem anderen Landgasthof, den er ab dem 1. August im Landkreis Dillingen an der Donau gepachtet hat.

Der Pachtvertrag in Allmannshofen, der mit Unterbrechung und in Summe seit mittlerweile 17 Jahren besteht, ende zum 31. Juli, verrät der Gastronom. Anschließend siedelt er sein Küchen-Equipment um in den Nachbarlandkreis, wo er spätestens zum 1. September starten möchte. Kündigung und Umzug haben vor allem mit den Platzverhältnissen in Allmannshofen zu tun. Seit einigen Jahren ist Mair nicht nur im À-la-carte-Geschäft tätig, sondern beliefert als Caterer auch Schulen und Kindergärten - und dafür sind Küche und die Räumlichkeiten im Bürgerhaus nun zu klein geworden.

Allmanshofer Gastronom hat einen neuen Landgasthof gefunden

Einen "Glücksfall" nennt der Gastronom, dass er nun einen Landgasthof gefunden hat, der ihm das doppelte Platzangebot bietet. Den Namen des Betriebs darf er noch nicht verraten. Auch dort wird er unter der Woche Essen für Kinder zubereiten und von Donnerstag bis Sonntag À-la-carte-Essen servieren. Ähnlich wie in Allmannshofen gibt es auch einen Biergarten, und wenn wieder Veranstaltungen möglich sind, lassen sich dort auch größere Feiern ausrichten.

Dieser angekündigte Abschied ist nun Grund genug für Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger, jetzt bereits einen Aufruf zu formulieren, um einen Nachfolger zu finden. Der Rathauschef wirbt mit der tollen Lage im Ortskern, mit einer voll ausgestatteten Küche und Räumlichkeiten, die sich sogar zu einem großen Saal erweitern ließen. Wanderer und Radler wissen um die verkehrsberuhigte Lage des Bürgerhauses - in direkter Nähe zum Spielplatz - und schätzen den Ort zum Einkehren.

Neuer Pächter sollte Erfahrung in Gastronomie haben

Als Pächter bewerben könnten sich all jene mit Zielen, Ideen und Gastronomieerfahrung. Für Rückfragen stehe der Gemeindechef persönlich zur Verfügung. Was im Ort ankommen würde, weiß Stettberger nach einer Bürgerbefragung bereits sehr genau: Die Bürger freuen sich auf einen Ort, der Begegnungen und soziale Kontakte ermöglicht - sobald das aufgrund der Corona-Infektionslage wieder erlaubt ist. Am liebsten würden sich die Bürger Allmannshofens dort freitags bis sonntags treffen, zusätzlich gerne auch unter der Woche.

