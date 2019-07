Gesucht: Neue Wirte für den Hopfengarten

Plus Nächstes Jahr wollen die Wirte Veronika und Werner Langenmair in Rente gehen. Die Stadt sucht nun Nachfolger mit passenden Konzept.

Das Restaurant am Hopfengarten beim Bürgersaal soll zum ersten Mai 2020 neu verpachtet werden. Die Stadt Stadtbergen ist auf der Suche nach Nachfolgern für die aktuellen Pächter. Das Wirtsehepaar Werner und Veronika Langenmair hatte die Gaststätte mit Saalbewirtung im Jahr 2003 übernommen.

Über 16 Jahre haben die beiden das Restaurant am Hopfengarten jetzt betrieben. Veronika Langenmair erklärt den Grund für das Ende dieser Zeit: „Wir gehen in Rente, wie jeder andere auch.“ Der Betrieb laufe aber mindestens bis Ende Januar 2020 „ganz normal“ weiter.

Der Hopfengarten ist ihre letzte Station

Wenn sie dann im Februar 2020 aufhören, hat das Ehepaar Langenmair über 45 Jahre in der Gastronomie gearbeitet. 1974 ging es für beide im Hotel Riegele in Augsburg los. Selbstständig machten sie sich 1985 mit dem Rasthaus Maingründel, 1990 übernahmen sie dann den Deuringer Hof. Das Restaurant am Hopfengarten ist ihre letzte Station. Veronika Langenmair hat viele positive Erinnerungen an die vergangenen 16 Jahre. „Mit Hochzeitsgesellschaften war es immer schön, genauso mit Geburtstagsfeiern und unseren Stammgästen“, erklärt sie, betont aber: „Ich habe auch negative Momente erlebt.“ Die Gastronomie sei nun mal keine einfache Branche, lässt sie durchblicken.

Die Stadt Stadtbergen hat sich vor etwa drei Wochen auf die Suche nach neuen Pächtern gemacht. Welche Punkte dabei besonders wichtig sind, erklärt Stadtdirektor Holger Klug. Neue Wirtsleute sollten vor allem Erfahrung mitbringen - besonders in der Verköstigung und Betreuung von großen Gesellschaften. Der Grund: Die Pächter des Restaurants sollen auch die Bewirtung „städtischer und privater Veranstaltungen im angrenzenden Bürgersaal“ übernehmen. In Verbindung mit dem Foyer finden hier laut Ausschreibung der Stadt bis zu 380 Menschen Platz.

Die Ausschreibung ist bewusst offen gehalten

Mögliche Nachfolger sollen der Ausschreibung zufolge außerdem ein kurzes Betriebskonzept mit Angaben zu sich selbst, dem geplanten Betrieb, der Stilrichtung sowie dem gastronomischen Angebot vorlegen. Dabei sei die Ausschreibung bewusst offen gehalten, „damit uns unterschiedliche Konzepte vorgelegt werden“, erklärt Klug. Die Stadt wünsche sich zwar einen Gastronomen der „auch traditionelle bayerisch-schwäbische Speisen anbieten kann“, sagt Klug. Die Betonung legt er dabei aber auf das Wörtchen „auch“, denn man wolle auf keinen Fall irgendeine Nationalität ausschließen.

Ansonsten verlangt die Ausschreibung die Angabe der geplanten Öffnungszeiten und Ruhetage. Außerdem will die Stadt eine Darstellung zur finanziellen Situation und zu geplanten Marketing-Maßnahmen.

Die Stadt wünscht sich „Nachhaltigkeit“

Der neue Pachtvertrag für das Restaurant am Hopfengarten soll ab Mai 2020 erst mal für fünf Jahre abgeschlossen werden. Im Anschluss verlängert er sich automatisch jeweils um ein Jahr. Natürlich wünscht sich die Stadt „Nachhaltigkeit“, also einen Pächter, der das Restaurant möglichst lange bewirtschaftet. Allerdings bleibt Klug realistisch: „Das ist Wunschdenken, die Gastronomie ist eine sehr schnelllebige Branche.“

Aus dieser Branche wollen Veronika und Werner Langenmair sich jetzt zurückziehen. „Wir freuen uns auf den Ruhestand, irgendwann reicht es einfach mit der Gastronomie“, erklärt die Wirtin. Sie hätten einigermaßen vorgesorgt und auch vor Langeweile keine Angst - in der Familie gebe es immer was zu tun, so die Gastronomin.