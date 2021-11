Erkältung: Experten verraten, welche Hausmittel jetzt helfen

Plus Kräuterexpertinnen aus dem Augsburger Land geben Tipps und berichten, wie sich jeder vorbeugend schützen kann. Wie Leinsamen gegen Husten verarbeitet werden

In vielen Arztpraxen im Augsburger Land geben sich derzeit verschnupfte und hustende Patienten die Klinke in die Hand. Welche pflanzlichen Hausmittel gegen Erkältungen helfen können, wissen Kräuterexperten aus dem Augsburger Land. Sie betonen: Bei Fieber und länger andauernden Krankheitssymptomen sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.