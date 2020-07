00:32 Uhr

Gewerbetreibende: Optimismus ist gefragt

Mit Blessuren kamen Geschäfte und Gaststätten in Langweid durch die letzten Monate

Von Sonja Diller

Mit mehr oder weniger starken Blessuren, aber ohne Ausfälle sind die Unternehmen in Langweid bisher durch die Corona-Krise gekommen, beurteilt Joachim Domes, Vorstand des lokalen Gewerbeverbundes, die Lage. „Mit viel Optimismus und Kampfgeist“ bemühen sich die Gewerbetreibenden zwischen Hygienemaßnahmen und verändertem Kundenverhalten, ihre Geschäfte so normal wie möglich zu führen.

Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich, so der GVL-Vorstand. Während der Einzelhandel weniger Einbrüche zu verzeichnen hatte und der Lebensmittelhandel teilweise richtiggehend gestürmt wurde, beurteilte der Lockdown Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und Dienstleistungsanbieter. Dienstleister könnten ausgefallene Termine nicht in doppelter Anzahl nachholen und ein Bett kann nicht im September zweimal belegt werden, weil es im März leer geblieben ist.

Im Landhaus Sonnenhof konnte man mit Übernachtungen für Monteure den Betrieb ein kleines Stück weit aufrechterhalten. Die waren auch während des Lockdowns erlaubt. Seit Juli „steigern wir uns wieder langsam“, ist Claudia Hammer vorsichtig optimistisch. Gemeinsam mit ihrer Schwester Inge Kratz führt sie seit 20 Jahren den Betrieb. Große Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, deren Gäste vor allem am Wochenende im Sonnenhof übernachten, gibt es noch nicht wieder. Egal wie es weiterläuft: 2020 wird definitiv ein finanziell schwieriges Jahr, ist Hammer sicher.

Neben dem Schock plötzlicher Schließungen gab es aber auch „unglaublich viel Solidarität“, was Caroline Kalchschmied vom Restaurant und Hotel Schlemmerhütte staunen lässt. „Unsere Kunden waren unglaublich.“ Das Take-away- Angebot wurde sehr gut angenommen. „Man spürte, dass es den Leuten nicht nur um das Essen ging, sondern dass sie uns ganz gezielt unterstützen wollten.“ Man habe Zeiten von Leerlauf für Schulungen genutzt und Arbeitsstunden so verteilt, dass die Mitarbeiter nicht zu viele Einbußen durch Kurzarbeit hatten. „Wir sind ganz gut durchgekommen.“

Vorsichtig optimistisch beurteilt auch Bürgermeister Jürgen Gilg die Lage. Vorsichtshalber hatte Langweid im Haushalt 2020 die Einkünfte aus der Gewerbesteuer von 3,6 Millionen auf eine Million Euro reduziert. Die prognostizierten Zahlen zur Jahresmitte sehen besser aus als erwartet. 2,5 Millionen Euro und damit „nur“ rund 30 Prozent weniger als in Vor-Corona-Zeiten könnten es zum Jahresende sein. Die Gewerbesteuer für die Gemeinde sei aber zweitrangig, so Gilg. „Wichtig ist, dass alle gut durch die Krise kommen.“

Während Friseuren und Blumenhändlern im Lockdown nichts anderes übrig blieb als die Füße still zu halten, hatte Kurt Wolff vom gleichnamigen Elektrogeschäft alle Hände voll zu tun. Erst stellten die Mitarbeiter, die ins Homeoffice geschickt wurden fest, dass die heimische IT aufgerüstet werden muss. Danach kam die Modernisierungswelle in der Heimelektronik. Neue Küchen, elektrische Markisen, schicke Gartenbeleuchtung und Fernsehgeräte mit Kino-Feeling zählt Wolff als Renner in Corona-Zeiten auf. Maske ist zwar Pflicht im Geschäft und auch bei Kundenterminen, doch „das ist alles machbar.“

Dass Kunden, die in Kurzarbeit sind oder sogar ihren Job verloren haben und Ausgaben aufschieben, spürt Emanuel Pfalzgraf in seiner Autolackiererei. Weniger Autos auf den Straßen ergeben weniger Schäden und Luxus wie Schönheitsreparaturen werden erst mal nicht in Auftrag gegeben. Einbußen gab es natürlich, „doch es wird wieder besser“.

Wo Kultur auf Gastronomie trifft, wurde es besonders kritisch. Der Kulturbahnhof, dort wo Buchladen, kulturelle Angebote und Bewirtung nach Bio-Prinzipien das frisch sanierte Bahnhofsgebäude zum Treffpunkt machten, war über drei Monate zu. „Der Kulturbahnhof ist nach dem Baurecht keine vollwertige Gastronomie und deshalb durften wir nicht gleichzeitig mit den Restaurants starten“, so Geschäftsführer Benedikt Gleich. Mit Einnahmen aus dem Online-Buchhandel und staatlicher Corona-Hilfe hielt sich das Kulturprojekt über Wasser.

Mit vollem Einsatz des ganzen Teams und neuer Terrasse, für die es „dank des großartigen Einsatzes der Gemeinde“ jetzt zügig grünes Licht gab, werden sie den Corona-Totalausfall „einigermaßen verkraften“, hofft Gleich.

Am Donnerstag-, Freitag- und Sonntagnachmittag freut sich das Team vom Kulturbahnhof jetzt wieder auf Gäste. Auch die Kulturangebote werden demnächst wieder anlaufen.

