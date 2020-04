vor 20 Min.

Gewerbetreibende warten weiter auf den Baubeginn

Arbeiten am Kindergartenneubau sind fast abgeschlossen. Mehr Anfrage auf Notbetreuung von Kindern

Von Simone Kuchenbaur

Zwei Gewerbetreibende haben schon vor langer Zeit Interesse an einem Grundstück in einem kleinen Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand von Emersacker bekundet, das als Mischgebiet ausgewiesen werden soll. Die Bauwilligen müssen sich weiter gedulden.

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats wurden mit 10:3 Stimmen die erneute Auslegung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht, ebenso wie die Billigung und der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Gewartet wird noch auf ein Bodengutachten. Artenschutz- und Emissionsgutachten brachten keine negativen Ergebnisse. Eine Kostenschätzung für die Erschließung konnte der Planer Peter Nardo vom Ingenieurbüro Tremel nicht nennen. Erst aus dem Bodengutachten werde hervorgehen, wie aufwendig die Erschließung wird. Eine Ausschreibung für die Bauarbeiten stellte der Planer schon während der Auslegungsfrist in Aussicht. Im Kindergartenneubau sind die Bauarbeiten laut Bürgermeister Michael Müller so gut wie abgeschlossen. Im Kloster schreiten die Arbeiten voran. Im Sanitärbereich fehlen noch Fliesen. Ziel ist die Fertigstellung Anfang bis Mitte Mai. Die Glasscheibe am Kindergartenneubau, die am 15. März von Unbekannten zerschlagen wurde, wird 2500 Euro kosten. Außerdem wird Ende April im Garten mit einigen Arbeiten begonnen. Hier sollen bei der Gestaltung die Eltern miteinbezogen werden. Im brandgeschädigten Mansardengebäude im Schloss sind einige Arbeiten coronabedingt eingestellt. Gearbeitet wird dort jedoch an den Stuckdecken. Abgeschlossen sind die Bauarbeiten im Finkenweg, am Gehweg in der Sportplatzstraße sowie im oberen Bereich der Sportplatzstraße. Der erhebliche Schaden, der im vergangenen August durch die Erschließung des Neubaugebiets an einem angrenzenden Einfamilienhaus entstanden ist, wird über eine Versicherung abgewickelt. Voraussichtlich im Juni kann die Familie wieder in ihr Haus einziehen. Nachdem die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde auf Anordnung geschlossen sind, werden für April und Mai keine Elternbeiträge erhoben – auch nicht für die wenigen Kinder, die in der Notfallbetreuung sind. Der Gemeinderat trägt diese Entscheidung des Bürgermeisters und seines Stellvertreters mit. Allerdings werden inzwischen bayernweit die Elternbeiträge für diese Monate ausgesetzt. Für Straßenausbesserungsarbeiten am Lerchenbergweg entstehen Kosten von etwa 6900 Euro.

Bereits am Samstag durfte der Wertstoffhof der Gemeinde wieder öffnen. Am Samstag, 2. Mai, darf dann auch wieder Grüngut und Bauschutt angeliefert werden. Es gelten Zugangsbeschränkungen.

