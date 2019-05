05:55 Uhr

Gibt es bald ein Café in Welden?

In der Gemeinde soll ein neues Gebäude entstehen. Die Planungen dazu lagen lange auf Eis, weil der Bau einer Straße damit kollidierte.

Von Michaela Krämer

In der Geschäftswelt von Welden tut sich was. Am Ortseingang Welden östlich des Frickenlohwegs, soll ein neues zweigeschossiges Gebäude entstehen. Damit beschäftigte sich der Weldener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Doch das Vorhaben stieß auch auf Kritik.

Das Gebäude soll mit freigelegten Kellergeschoss in exponierter Hanglage entstehen. Es soll eine Länge von 65 Meter haben und 8,50 Meter hoch werden. Im Erdgeschoss an der Südseite ist ein Geschäft, möglicherweise ein Café, mit Terrasse geplant, hieß es in der Sitzung. Im ersten Obergeschoss sollen Büros und Wohnungen entstehen.

Verfahren ruhte sieben Jahre lang

Das Thema ist in Welden nicht neu. Doch erst jetzt wurden die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit aus dem Jahr 2012 behandelt. Das Verfahren ruhte sieben Jahre, weil die Planung mit dem Planfeststellungsverfahren für den Bau der Staatsstraße ST 2032 kollidierte, wie Bürgermeister Peter Bergmeir eingangs betonte.

Zwei Weldener haben Einwände gegen das geplante Gebäude eingereicht. Zum einen gab es Bedenken hinsichtlich einer zusätzlichen Verkehrsbelastung auf dem Frickenlohweg, zum anderen wurde auf den Erhalt des Fußweges hingewiesen. In einer weiteren Stellungnahme heißt es „dass die Größe des Vorhabens nicht in das Landschaftsbild zu integrieren ist und auch negative Auswirkung wegen des Verkehrsaufkommens an der Ortseinfahrt zu erwarten ist.“ Und auch der Marktgemeinderat äußerte sich durchaus kritisch. Waltraud Pfenning (SPD): „Muss das Gebäude so hoch gebaut werden? Von Augsburg kommend wirkt es schon sehr dominant.“ Günter Lewentat (BGM) befürchtet, dass die Fassade zu massiv ausfallen könnte. Bei der Fassadengestaltung wolle der Marktgemeinderat, so Anton Kiening (BGM), mitreden. Wilhelm Mengele (FWG) sprach sich gegen die seiner Meinung nach zu vielen Parkplätze aus. „Wir müssen nicht alles zupflastern.“ Wer in das Gebäude einzieht, wurde in der öffentlichen Sitzung nicht angesprochen. „Interessenten sind vorhanden“, sagte Bergmeir. Der Charakter eines Mischgebiets soll jedenfalls erhalten bleiben.

Interkommunaler Seniorenbeirat geplant

Ein weiteres Thema in der Sitzung des Gemeinderats war der Seniorenbeirat. Senioren soll in den sechs Holzwinkelgemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden die Möglichkeit gegeben werden, in gewohnter Umgebung in Würde alt zu werden und dabei aktiv zu bleiben. Der Marktgemeinderat Welden unterstützt die Einrichtung eines interkommunalen Seniorenbeirats. Als Vertreter der Marktgemeinde sollen Waldtraud Pfennig sowie Stellvertreter Michael Lenzen in den Seniorenbeirat entsandt werden.

Haushalt für den Kindergarten verabschiedet

Mit Schreiben der Bischöflichen Finanzkammer Augsburg wurde der Haushalt 2019 für den katholischen Kindergarten St. Thekla Welden genehmigt. Der Gesamthaushalt zum Unterhalt des Kindergartens beträgt rund 1,24 Millionen Euro in Einnahmen und rund 1,33 Millionen Euro in Ausgaben. Der Anteil des Trägers, die katholische Kirchenverwaltung, beläuft sich dabei auf 20 Prozent, die Marktgemeinde Welden übernimmt 80 Prozent. Dem Haushalt für das Jahr 2019 hat der Marktgemeinderat sein Einvernehmen erteilt.

Kritik am geplanten Parkours

Gegen für die Ende Juni geplante Eröffnung des Parkours sprach sich Anton Kiening aus. „Er ist ein Fremdkörper in der Natur“, sagte er. Es ist so viel Geld für einen riskanten Sport ausgegeben worden. Er bleibt weiter skeptisch, wie der Parkour angenommen wird. Bergmeir hingegen betonte: „Es ist sicher ein Anreiz für die Jugendlichen.“ Und auch der dort vorhandene Skaterplatz wird gut angenommen, ergänzte Wilhelm Mengele

