Gibt es im Augsburger Land zu viel Wild im Wald?

Um das Wild in Schach zu halten, hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) einen neuen Entwurf für das Jagdgesetz vorgestellt. In Zukunft soll es einen „jährlichen Mindestabschuss für Rehwild“ geben.

Plus Die Bundeslandwirtschaftsministerin will, dass Jäger mehr Rehe schießen. Das soll den Wald für den Klimawandel rüsten. Was Landwirte, Jäger und Naturschützer von der Idee halten.

Die meisten Menschen finden Rehe niedlich. Trotzdem will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Jägern empfehlen, mehr von ihnen zu schießen. Der Grund: Die Bundesregierung will den sogenannten Waldumbau forcieren. Das bedeutet vor allem mehr Laubbäume und weniger Nadelbäume. Bäume mit Blättern sollen besser mit dem sich aufheizenden Klima zurechtkommen als die vorherrschenden Fichtenwälder. Rehe neigen allerdings dazu, genau diese Laubbäume zu fressen, wenn sie noch Stecklinge sind.

Bestand an Rehen im Landkreis Augsburg wächst

Um das Wild in Schach zu halten, hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) einen neuen Entwurf für das Jagdgesetz vorgestellt. In Zukunft soll es einen „jährlichen Mindestabschuss für Rehwild“ geben, wie es in ihrem Gesetzesentwurf heißt. Eine Obergrenze soll entfallen. Eines ist klar: Der Bestand an Rehen nimmt zu. 15.000 Rehe gibt es nach aktuellen Schätzungen im Augsburger Land. Laut der unteren Jagdbehörde beim Landratsamt sind im Jagdjahr 2019/2020 insgesamt 4240 Rehe geschossen worden. 576 wurden überfahren, 76 sind aus anderen Gründen gestorben. „Es ist ein großer Aufwand, junge Bäume vor Rehen zu schützen“, sagt Philipp Hanner, der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg West. Der Verein vertritt private Waldbesitzer. Um junge Bäume zu schützen, spannen sie Plastikplanen im Wald und lassen die Bäume aufwendig von Förstern bewachen. Durch den Wegfall von Raubtieren wie dem Luchs und dem Wolf nehme der Bestand an Rehen seit Jahrzehnten zu. Der einzige Weg, das Rehwild in Schach zu halten, sei die Bejagung durch den Menschen.

Auch Martin Mayr, der Kreisobmann des Bauernverbandes, hält Klöckners Idee für sinnvoll. Er findet aber, dass sie nicht weit genug geht: „Ich würde mir wünschen, dass auch Wildschweine verstärkt geschossen werden dürfen.“ Wildschweine neigen dazu, auf der Nahrungssuche den Boden umzupflügen, dabei machen sie auch nicht vor den Äckern der Bauern halt. „Rehe machen zudem Waldbesitzern das Leben schwer, weil sie das Aufforsten erschweren“, sagt Mayr. Ein verstärkter Abschuss könne auch dafür sorgen, dass Wälder besser wachsen können.

Wälder heutzutage erinnern eher an eine Plantage

Hans Fürst ist Vorsitzender der Jägervereinigung Augsburg. Auch er will einen heterogeneren Wald: „Die Wälder heutzutage erinnern ja eher an eine Plantage“, sagt er. Die vorwiegend aus Fichten bestehenden Wälder seien zwar vielleicht wirtschaftlicher, aber weniger widerstandsfähig. Er hält aber nicht viel von Vorgaben aus Berlin, um das Ziel zu erreichen: „Die Situation ist von Ort zu Ort unterschiedlich“, sagt er. Lokale Jagdbehörden, Jäger und Forstbesitzer seien viel besser in der Lage, lokale Gegebenheiten zu beurteilen und auf Probleme wie Abfraß zu reagieren. Das funktioniere seit Jahrzehnten einwandfrei, auch ohne die Bundespolitik. Er fordert ein Gleichgewicht von Wald und Wild: „Wenn heimische Baumarten nicht in der Lage sind, eigenständig zu wachsen, ist der Wildbestand zu hoch, und wir Jäger müssen eingreifen“, findet Fürst.

Der Bund Naturschutz findet sich in seltener Einigkeit mit den Bauern und Jägern: „Die Naturschutzverbände fordern schon seit Jahren, dass mehr Rehe geschossen werden sollen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende für den Landkreis Augsburg, Lothar Büch. Der Wildbestand sei viel zu hoch, um Laubbäumen das Wachsen zu ermöglichen. Der vorherrschende Fichtenwald sei gut für die Holzindustrie, aber katastrophal für die Artenvielfalt: „Dieser Nadelboden ist im Grunde steril“, sagt Büch. Zudem seien Fichten Flachwurzler, die bei Sturm leicht umfallen und ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer darstellen.

Sorge vor "Abschusswut" der Jäger im Landkreis Augsburg

Monika Öppert kümmert sich in Fleinhausen um verwaiste Rehkitze. Sie will Rehen nicht die Schuld für die mangelnde Vielfalt im Wald geben: „Frau Klöckner sollte mal selbst raus in den Wald und sich die Situation anschauen“, sagt sie. Nahrungsquellen, die Rehe eigentlich bevorzugen, würden systematisch entfernt und klein gehalten: „Rehe fressen eigentlich lieber Büsche und Beeren. Die werden häufig entfernt“, sagt sie. Nur wenn diese fehlen, würden sie sich auf junge Bäume konzentrieren. Im natürlichen Zustand gebe es an jedem Waldrand eine Reihe von Büschen. Natürlich sehe sie ein, dass Rehe ab und zu geschossen werden müssen, aber „Abschusswut“ sei keine Lösung.

Auch Roland Bock von der Jägervereinigung Schwabmünchen sieht den Vorschlag skeptisch: „Schon jetzt schaffen es viele Jäger nicht, die Höchstquoten zu erfüllen“, sagt er. Auch ohne Gesetzesänderung würden mehr Tiere geschossen. Schon jetzt werde das Rehwild durch den Menschen zurückgedrängt, was auch den Abfraß verstärke. Allerdings will auch Bock mehr Laubbäume im Wald sehen, er würde das Ziel aber lieber über den Schutz der Stecklinge erreichen. „Ich wünsche mir einen Wald mit Wild. Ohne Wild macht der Wald keinen Spaß.“

