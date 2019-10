vor 7 Min.

Gibt es in Gersthofen bald Blühwiesen statt leerer Grabstellen?

Auf dem Gersthofer Friedhof gibt es etliche Grabstellen, die nicht mehr belegt sind. In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro beschäftigt sich die Stadt deswegen mit Gestaltungsmöglichkeiten für die freien Flächen.

Der Gersthofer Werkausschuss befasst sich mit Vorschlägen zur Umgestaltung. Ein Skulpturenpfad findet allerdings wenig Fürsprecher.

Von Gerald Lindner

Seit Jahren werden immer mehr Gräber im Gersthofer Friedhof aufgelassen, weil sie von den Hinterbliebenen aufgegeben wurden. Außerdem steigt die Zahl der Urnengräber, wie weniger Platz benötigen. Die so entstehenden freien Stellen will die Stadt nun umgestalten.

Derzeit finden in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Herb und Partner aus Thierhaupten detaillierte Planungen zur Gestaltung der freien Flächen am Gersthofer Friedhof statt. Die Planer hatten sich zunächst den alten Friedhofsbereich vorgenommen und konnten sich grundsätzlich einige Verbesserungen für das Gelände vorstellen. So sollen barrierefreie und seniorengerechte Bänke mit Arm- und Rückenlehnen aufgestellt werden. Ein Vorschlag sind auch lediglich von Rasen bedeckte Gräber – allerdings mit einem Grabstein. Eingerichtet werden sollen auch kontemplative Plätze mit Sitzgelegenheit Beschattung durch Pergolen.

Der Vorschlag sieht auch vor, Flächen bereitzuhalten, wenn künftig zusätzliche Urnenstelen kommen sollen. Außerdem soll künftig vermieden werden, dass Bodengräber nahe an Großbäumen angelegt werden. Der alte Friedhofseingang soll mit einer Bepflanzung und einem Pflasterbelag gestaltet werden. Das sei, so Landschaftsplanerin Franziska Burlefinger, auch notwendig, weil sich in diesem Bereich bei Regen Pfützen bilden.

Wird das Fahrradhäuschen zur Kapelle?

Auch das Fahrradhäuschen in der Nähe soll aufgewertet werden, beispielsweise als Kapelle. Für den am alten Eingang startenden Hauptweg sehen die Planer einen Skulpturenweg vor. Die Kunstwerke sollten eine christliche Symbolik haben und an einzelnen freien Stellen aufgestellt werden.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) erklärte: „Ein Skulpturenpfad und eine überzogene künstlerische Darstellung dieser Massivität war nicht Begehr unseres Antrags.“ Man müsse nicht in einem alten Friedhof die modernsten Teile installieren. Außerdem habe seine Fraktion die Umgestaltung auch des neuen Friedhofsteils mit im Sinn. „Dort haben wir ebenfalls große Freistände.“ Eine Stele konnte sich allerdings Karl-Heinz Wagner (CSU) vorstellen: „Auf ihr sollte unserer Ehrenbürger gedacht werden.“ Schließlich existiere lediglich noch das Grab eines Ehrenbürgers, die anderen seien bereits aufgegeben worden. Er mahnte die Verwaltung, bei der Friedhofsumgestaltung mehr Tempo an den Tag zu legen: „Schon im Jahr 2015 haben wir im Werkausschuss über dieses Thema diskutiert und schließlich im Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke insgesamt 150000 Euro bereitgestellt.“ Noch sei aber nichts geschehen.

Müssen unbedingt christliche Sprüche auf die Skulpturen?

Brigitte Grohmann (FW) fragte: „Müssen unbedingt christliche Sprüche auf die Skulpturen? Wir sind inzwischen Multikulti.“ Als Material für die Kunstwerke bevorzugte sich Stein statt des von den Planern vorgeschlagenen Holzes. „Das gleicht sich der Umgebung besser an.“ Stefan Schlicker von der Friedhofsverwaltung betonte: „Unser Gedanke war, nachdem hier ja schon viel Stein vorhanden ist, ein anderes Material zu verwenden – zudem weist Holz auf die Vergänglichkeit des Lebens hin, nachdem es selbst altert.“

Albert Kaps (Pro Gersthofen) begrüßte den Vorschlag der Rasengräber und legte noch eins drauf: „Ich will dort Blühwiesen.“ Damit konnte sich auch Alois Pfiffner (W.I.R.) gut anfreunden: „Das ist besser als englischer Rasen – man sollte schon noch sehen, dass es sich um Gräber handelt.“

Schließlich sprach sich zunächst eine Mehrheit im Ausschuss gegen die Skulpturen aus. Ingrid Grägel regte an, statt des Kiesbelags auf den Wegen zumindestens einen Streifen zu pflastern oder zu asphaltieren. „Ältere Menschen mit Rollatoren müssen sich derzeit mühsam auf den Kieswegen quälen.“ Das lehnte Peter Schönfelder kategorisch ab: „Wir waren uns bei früheren Abstimmungen einig, dass wird dies nicht wollen. „Absenkungen bei Kieswegen lassen sich zudem leichter ausgleichen.“ Keine Idee hatten die Räte, wie vermieden werden kann, dass Radfahrer durch den Friedhof fahren.

Nun sollen Stadtverwaltung sowie die Planer und die Friedhofsreferenten aus dem Stadtrat das Gestaltungskonzept weiter ausarbeiten.

