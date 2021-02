vor 2 Min.

Gibt's die Gersthofer Ratssitzungen bald als Livestream?

Plus Emersacker hat es vorgemacht und eine Ratssitzung per Livestream übertragen. Dies fordern nun auch Stadträte in Gersthofen. Doch der Bürgermeister ist zurückhaltend.

Von Gerald Lindner

Bereits während der Sitzung des Katastrophenfallausschusses regte Albert Kaps (Pro Gersthofen) an, die Sitzungen per Livestream im Internet zugänglich zu machen. Nun reichte er einen schriftlichen Antrag nach. Und auch von der CSU-Fraktion und der Bewegung Zukunft ging inzwischen ein gemeinsamer, diesbezüglicher Antrag ein.

"Die Gruppierung Pro Gersthofen möchte angesichts der Tatsache, dass bei den Stadtratssitzungen aufgrund der Hygienemaßnahmen immer weniger Zuschauer im Sitzungssaal Platz finden, folgenden Prüfungsauftrag stellen", schreibt Albert Kaps: "Im Zuge der Digitalisierung sollten Livestreams von einzelnen Stadtratssitzungen ermöglicht werden." Der Bayerische Gemeindetag stehe solchen Livestreams ebenfalls positiv gegenüber. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für die Kommunalpolitik könnte dadurch gesteigert werden, argumentiert Kaps. Nach dem aufgezeichneten Livestream auf unserer Homepage sollte die Sitzung wieder gelöscht werden.

Angebot gerade auch für junge Gersthofer

"In Zeiten der Pandemie und eines Lockdown können Sitzungen nur eingeschränkt stattfinden", schreibt auch CSU-Fraktionsvorsitzender Frank Arloth. "Für die Gersthofer Bürgerinnen und Bürger sind daher derzeit auch die Informationsmöglichkeiten beschränkt, insbesondere was eine Teilnahme an öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse betrifft." Hinzu komme, dass inzwischen durchaus die Möglichkeit besteht, das Internet vermehrt für Informationen zu nutzen. "Gerade die jüngeren Einwohner Gersthofens, für die die Nutzung digitaler Medien schon heute Alltag ist, können durch die Nutzung des Internet verstärkt erreicht werden. Andere Städte zeigen, wie Bürgerbeteiligung heute geht", so Arloth weiter.

Antrag: Auch Sitzugsunterlagen in Gersthofen öffentlich machen

Der gemeinsame Antrag von CSU-Fraktion und Bewegung Zukunft geht noch weiter als der von Pro Gersthofen. Demzufolge sollten künftig die vorbereitenden Sitzungsunterlagen für öffentliche Sitzungen und nicht nur die Tagesordnung online zur Verfügung gestellt werden. Auch die Beschlüsse und das Sitzungsprotokoll öffentlicher Sitzungen sollen auf der Homepage der Stadt Gersthofen online gestellt werden. Weiter sollen die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass künftig die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse in einem Livestream auf der Homepage übertragen werden können. Eine Speicherung ist nicht zulässig. "Wir sind davon überzeugt, dass wir damit wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger für die Kommunalpolitik in unserer Stadt interessieren können", Frank Arloth.

Noch während der Sitzung des Katastrophenfallausschusses hatte Bürgermeister Michael Wörle gesagt, dass er das Streaming-Angebot nicht für erforderlich halte. "Wir gehen mit unserem Hygienekonzept weiter als vorgeschrieben wäre, indem wir verlangen, dass alle Stadträte und Besucher FFP2-Masken tragen." Damit könne die Öffentlichkeit sich vor Ort im Sitzungsaal die Diskussionen anhören.

