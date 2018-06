vor 19 Min.

Giftköder imWürstchen

Tierhalter sollen nun aufpassen. Einen ähnlichen Fall gab es im vergangenen Jahr in Gersthofen

Von Elli Höchstätter

Stadtbergen/Gersthofen In Stadtbergen wurde im Bereich der Schubertstraße ein Wienerwürstchen gefunden, das offensichtlich mit Gift präpariert wurde. Laut Auskunft der Polizei wurde das Würstchen von einem Hundehalter gefunden. Dessen Tier ist wohlauf, jedoch können die Beamten nicht ausschließen, dass weitere Giftköder in diesem Bereich ausgelegt wurden. Die Polizei bittet deshalb Tierhalter um erhöhte Aufmerksamkeit.

Immer wieder kommt vor, dass Hundehasser Giftköder auslegen. Im vergangenen Sommer war dies auch in Gersthofen der Fall. Damals hatte ein Hund nur knapp überlebt, der einen Köder mit Rattengift am Ballonstartplatz gefressen hatte. Ähnliche Fälle hatte es im vergangenen Jahr außerdem im Raum Augsburg gegeben. Damals warnten in sozialen Netzwerken Augsburger Hundebesitzer vor einem Hundehasser, der an mehreren Stellen Giftköder ausgelegt habe. Genannt wurden der Siebentischwald und Stadtbergen. Damals war die Rede von mit Rasierklingen gespickter Leberwurst, die für die Hunde zum Fraß bereitlagen. Vor einem Jahr warnte die Polizei außerdem, dass möglicherweise Giftköder neben Waldwegen beim Ziegelstadel und in Richtung Deuringen ausgelegt worden seien. Anwohner hatten mehrere Päckchen mit klein geschnittener Wurst und Käse gefunden. Dass ein Hund zu Schaden gekommen war, wurde nicht bekannt.

