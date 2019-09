vor 18 Min.

Giga 2019: Was das Gersthofer Gewerbe zu bieten hat

Am 21. und 22. September präsentieren sich 70 Aussteller bei der Gersthofer Giga. Es gibt Extras von der Oldtimerschau bis hin zu Sport- und Musikdarbietungen

Von Gerald Lindner

Die Gewerbetreibenden in Gersthofen bieten ein breit gefächertes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an. Das möchte der Bund der Selbstständigen in der Stadt herausstreichen und veranstaltet zum mittlerweile dritten Mal seine Gersthofer Industrie- & Gewerbeausstellung Giga.

In der Stadthalle, auf dem Rathausplatz und im Stadtpark ist am Samstag, 21. September, ab 10 Uhr und Sonntag, 22. September, ab 9.30 Uhr einiges geboten, verspricht Frank Wöhrer vom vierköpfigen Organisationsteam der Messe. Programmende ist jeweils um 18 Uhr. Bei der Gewerbeschau im Jahr 2017 präsentierten sich gut 55 überwiegend aus Gersthofen stammende Aussteller. „In diesem Jahr sind es um die 70“, so Wöhrer weiter.

Stadt Gersthofen ist mit im Boot

Mit im Boot ist die Stadt Gersthofen. „Wir konnten sie finanziell und ideell als Unterstützerin gewinnen“, freut sich Wöhrer und betont: „Dies kommt nicht nur dem Bund der Selbstständigen zugute, sondern allen teilnehmenden Ausstellern.“

Neben einem Querschnitt dessen, was in Gersthofen im Angebot ist, sollen wieder Extras möglichst viele Besucher anlocken. „So gibt’s eine Oldtimer-Ausstellung, für die mehrere Unternehmer sowie die Motorsport Abteilung Augsburg ihre guten alten Stücke zur Verfügung stellen.“ Ursprünglich war der kleine Rathausplatz für die stimmungsvolle Präsentation der betagten Gefährte vorgesehen. „Wegen des derzeitigen Rathaus-Umbaus wissen wir aber nicht, ob da klappt“, sagt Wöhrer. Es gebe aber einen Plan B: „Falls es auf dem kleinen Rathausplatz zu eng werden sollte, könnte die Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung gesperrt werden“, so der Organisator weiter.

Als weiteres zusätzliches Angebot gibt es in diesem Jahr an beiden Messetagen jeweils um 14 Uhr eine Stadtrundfahrt im Bus mit dem dritten Bürgermeister Reinhold Dempf. Treffpunkt ist jeweils am Wirtshaus zum Strasser. Von dort geht es an Orte, die in der Geschichte der Stadt einmal eine Bedeutung hatten. Dempf schöpft dabei aus eigenen Erinnerungen sowie seinem umfangreichen historischen Bilderarchiv.

Auch der FCA wird an beiden Giga-Tagen mit einer Hüpfburg vertreten sein. „Das habe ich als größter Fan des Vereins in unserem Organisationsteam übernommen“, sagt Wöhrer. „Am Sonntag gibt’s dann zusätzlich ein Zelt mit Aktivierungsmöglichkeiten für Kinder.“

Auch der Gersthofer Stadtpark wird genutzt

In der dritten Auflage wurde die Gewerbeschau noch mehr auf Familien, Kinder und Jugendliche ausgerichtet. „Dafür haben wir im Stadtpark die Bereiche Familie und Kulinarik konzentriert.“ So gibt’s wieder eine Pumptrack im Stadtpark, dazu in der Stadthalle kostenloses Kinderschminken an beiden Tagen.

Wieder im Programm sind der Weißwurstfrühschoppen sowie eine große Tombola am Sonntag. „Als ersten Preis stiftet die Stadt Gersthofen eine Ballonfahrt für drei Personen“, sagt Wöhrer. Daneben seien 40 weitere Preise zu gewinnen.

Neben verschiedenen Vorführungen auf der großen Bühne werden bei der Giga 2019 wieder eine Reihe von Vorträgen angeboten. „Diese haben wir aber diesmal mehr ins eigentliche Geschehen verlegt.“ Die Bandbreite reicht hier vom 360- Euro-Ticket, über das Bürgermeister Michael Wörle persönlich referiert, bis zum Datenschutz oder den Regeln für ein Testament.

Und auch zahlreiche Gersthofer Vereine beteiligen sich mit sportlichen oder musikalischen Darbietungen.

Themen Folgen