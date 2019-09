19:00 Uhr

Giga Gersthofen: Vom Start-up-Unternehmer bis zu alten Autoschätzen

Zum dritten Mal veranstaltet der Bund der Selbstständigen die Gewerbeschau Giga in Gersthofen. Im vielseitigen Angebot finden sich auch neue Anbieter.

Von Gerald Lindner

Vom maßgeschreinerten Bett bis zu Tipps für die Altersversorgung, vom neuesten Auto bis zur Weißwurst vom Biohof – vielfältig ist das Angebot, das die Unternehmen in Gersthofen zu bieten haben. Gut 70 Aussteller priesen auf der mittlerweile dritten Gewerbeschau Giga ihre Produkte an. Das ist eine Rekordteilnahme.

Neben traditionellen Teilnehmern, wie Versicherungen, Anwaltskanzleien oder Handwerksbetrieben vom Heizungsbau bis zum Grabstein, hatten die Organisatoren vom Bund der Selbstständigen Teilnehmer mit ins Boot geholt, die eine Marktlücke bedienen.

Einer davon ist zum Beispiel der Start-up-Unternehmer Georg Merkel aus Augsburg. Der 35-jährige Geschäftsführer der Firma Gimig hatte die Idee, Tischdekorationen mit kleinen Bildschirmen zu kombinieren. Sie waren auf der Giga auf den Bistrotischen zu sehen: Auf dem Display wurden die Themen und der Beginnzeiten der Fachvorträge angezeigt. So wussten die Besucher, unabhängig davon, wo sie sich aufhielten, immer, was gerade stattfand. „Momentan vermiete ich die Gimigs zum Beispiel für Hochzeiten oder Kongresse“, erklärte er. Einsatzmöglichkeiten sieht er, der als Ein-Mann-Betrieb arbeitet und die angezeigten Inhalte selbst gestaltet, auch in der Gastronomie. „Die nächste Generation der Geräte kann dann auch vernetzt werden“, kündigt er an. „Im Augenblick muss ich mir noch einen Markt schaffen.“

Dieselgesteuerte Lastwagen werden zu E-Fahrzeugen

Ebenfalls eine Marktlücke entdeckt hat Andreas Haller, Geschäftsführer der Haller GmbH aus Gersthofen. Mit seiner neu gegründeten Quantron AG bietet er den Kunden nicht nur Neufahrzeuge mit E-Antrieb, sondern kann auch dieselgetriebene Lastwagen auf E-Mobilität umrüsten. „Damit sind wir wohl einzigartig“, erklärt Thomas Thiel von der PR-Marketing-Abteilung des Unternehmens.

Die Besucher konnten sich auf der Giga aber auch über Kinesiologie informieren oder von Wolfgang Spreng von der Bela Aqua erfahren, welche Inhaltsstoffe im Leitungswasser zu finden sind und wie man es aufbereiten kann. Wohl mehr die Frauen sprach der Stand eines Juweliers an. Hier gab’s auch Trauringe.

Bernhard Brosch von der Ökumenischen Sozialstation Gersthofen freute sich, dass in der Halle diesmal nicht so viel Gedränge herrschte: „Da haben wir mehr Zeit für Gespräche.“ Er habe schon für die nächste Giga gebucht. „Dann werden wir voraussichtlich auch einen Pflegeroboter vorführen.“

Oldtimerausstellung der Augsburger Motorsport-Abteilung

Ein Besuchermagnet war die Oldtimerausstellung der Augsburger Motorsport-Abteilung auf dem Kleinen Rathausplatz. Das älteste Modell, ein Ford aus der legendären T-Serie, war schon mehr als 100 Jahre alt. Hermann Romankiewicz hatte es aber ein betagter hellblauer NSU angetan: „Solch einer war mein allererstes Auto“, erinnerte er sich. Für eine weitere Besucherin war das Modell ebenfalls ihr erstes Fahrzeug. „Nur war die Farbe meines Autos damals heller.“

Im Stadtpark zog eine Pumptrack – eine Hindernisspur für Räder – die jüngsten Besucher an, während nebenan Zelte für den Trekkingurlaub getestet werden konnten.

„Das Internet bietet kein Gefühl der Heimat“

Die Präsidentin des Bayerischen Landesverbands des Bunds der Selbstständigen, Gabriele Sehorz, appellierte zur Eröffnung an die Besucher: „Kaufen Sie bei Betrieben vor Ort. Das Internet bietet kein Gefühl der Heimat.“ Bürgermeister Michael Wörle sah in der Gewerbeschau eine Chance für die Unternehmen. „Es ist toll, wie innovativ unser Gewerbe vor Ort ist.“ Gleichzeitig gab er den Startschuss für den Verkauf des neuen 360-Euro-Abos für den ÖPNV. An den Ständen der Stadt Gersthofen sowie der Stadtwerke Augsburg konnten die Gersthofer Bürger Anträge abholen.

Alexander Döll vom Organisationsteam war am Sonntagnachmittag zufrieden. „Wir haben mehr Besucher gezählt als bei der letzten Giga.“ Allerdings seien sie mehr über den Tag verteilt gekommen. „Das war vielen Ausstellern recht, denn diejenigen, die gekommen sind, wollten sich gezielt informieren“, so Döll.

