„Gipfel der Unverfrorenheit“

Die neuerliche Kostensteigerung beim Bau der Ortsumfahrung Adelsried kritisieren deren Gegner scharf. Ihr Vorwurf: Es wurde nie sauber und fair geplant

Mit scharfer Kritik hat die Bürgerinitiative Streit heim auf die neuerlichen Kostensteigerungen beim Bau der Umgehungsstraße von Adelsried reagiert. Das derzeit größte Straßenbauvorhaben im Landkreis Augsburg soll den Steuerzahler nun 23 Millionen Euro kosten.

Die Bürgerinitiative, die sich Jahre lang und am Ende erfolglos gegen die Trasse gewehrt hat, sieht sich durch die neuerliche Preissteigerung von drei Millionen Euro in ihrer Kritik an der 6,5 Kilometer langen Trasse bestätigt. Ursprünglich seien für diese einmal 7,8 Millionen Euro geplant gewesen, beim Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2015 war es laut BI dann schon rund 13 Millionen. Ihr Vorwurf: „Hätte man damals gleich sauber und fair geprüft und geplant, dann wäre diese Trasse nicht ins Planfeststellungsverfahren gelangt.“ „Scheibchenweise“ hätten sich die Kosten nun mehr als verdreifacht, inwieweit die Verkehrsbelastung für die Menschen in Streitheim zunehme, werde die Zukunft zeigen.

Zuletzt waren für die Umfahrung Adelsried Kosten in Höhe von insgesamt rund 20 Millionen Euro kalkuliert. Doch auch diese Summe lässt sich laut Staatlichem Bauamt nicht mehr halten. Dessen für den Straßenbau zuständiger Vize-Chef Stefan Scheckinger geht inzwischen von rund 23 Millionen Euro aus, die das Mega-Projekt kosten wird. Grund dafür sei zum einen der anhaltende Bauboom und die damit verbundene Steigerung der Kosten im Allgemeinen.

Zum anderen sei man auf eine unerwartete Mülldeponie aus den 1950er-Jahren gestoßen. Dort wo die neue Trasse verlaufen soll, haben die Arbeiter Hausmüll entdeckt. Dabei handele es sich wohl im Baumüll aus den 50er-Jahren, so Scheckinger. Weil dieser entsorgt werden musste, entstanden Zusatzkosten von rund einer halben Million Euro. Etwa 1,3 Millionen Euro zusätzlich kostet eine Grundwasserwanne, die ursprünglich nicht vorgesehen war. Sie sei im Bereich der Unterführung des Weldenbahnradwegs notwendig, weil das Grundwasser hier besonders hoch liege. Insgesamthalte sich die Kostenentwicklung damit „im Rahmen“, sagte Scheckinger vor etwa zwei Wochen gegenüber unserer Zeitung.

Das sehen die Vertreter der Bürgerinitiative deutlich anders. In einer Erklärung, die unserer Zeitung vorliegt, bezeichnen sie den Hinweis auf die Mülldeponie als „absoluten Gipfel der Unverfrorenheit seitens des Staatlichen Bauamts“. Es handle sich dabei wahrscheinlich um die Deponie bei Streitheim, auf welche die Bürgerinitiative Streitheim aufgrund der Lage und Trassenführung „von Anfang an hingewiesen hatte“.

Die Deponie wurde von der Bürgerinitiative nach eigenen Angaben mehrmals und immer wieder als hohes Risiko und bedeutender Kostenfaktor gesehen. Darauf habe man die verschiedenen Stellen mehrfach hingewiesen, aber: „Die Bedeutung der Deponie wurde vom Staatlichen Bauamt stets heruntergespielt. Diese Deponie würde man niemals tangieren, so die vermeintlichen Fachleute.“

Die umstrittene Straße, die den gesamten Holzwinkel besser mit der Autobahn verbinden und Adelsried vom Durchgangsverkehr (rund 10000 Fahrzeuge am Tag) entlasten soll, wird voraussichtlich Ende kommenden Jahres fertig. Über das Projekt wird seit rund 17 Jahren diskutiert und gestritten.

Nach den Sommerferien, ab Montag, 9. September, sollen Autofahrer auf dem neuen Teilstück zwischen Ehgatten und Welden wieder fahren dürfen. Das hat das Bauamt angekündigt. (AL/cf)

