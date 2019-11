vor 26 Min.

Gipsy Swing im Kulturstadl

Münchner Band spielt am Donnerstag

Münchens erfolgreichste Gipsy-Swing-Band, das Monaco Swing Ensemble, spielt am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr im Kulturstadl Wörleschwang (Einlass 18.30 Uhr, freie Platzwahl). Gypsy Jazz ist en vogue wie lange nicht: Vom gitarristischen Übervater Django Reinhardt in den 1930er-Jahren in Paris aus der Taufe gehoben, beweist das Monaco Swing Ensemble seit 2015 die außergewöhnliche Vitalität dieser Musik. Leichtfüßig perfekt, aber nie perfektionistisch, mit spürbarer Spielfreude, sind die Musiker im Jazzclub genauso zu Hause wie im Tanzsaal. David Klüttig an der Solo-Gitarre schafft den Spagat zwischen traditioneller Django-Ästhetik und moderner Jazz-Improvisation. Für groovenden Rhythmus sorgen Julia Hornung am Kontrabass und Daniel Fischer an der Gitarre. Jakob Lakner und Jan Kiesewetter bilden mit Klarinetten und Saxofonen den minimalistischen Bläsersatz dieser Band. Den Kern des Programms bilden neben den Stücken vom Debut-Album „Marais“ eine Mischung aus traditionellem Gypsy Jazz, liebevollen Arrangements aus dem Great American Songbook und eigene Kompositionen. Eintritt: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro; Schüler/Studenten Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. (AL)

