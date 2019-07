vor 27 Min.

Gitarristen und Holzbläser begeistern

Junge Musiker zeigen vor der Sommerpause noch einmal die Vielfalt ihres Könnens

Die ganze Vielfalt der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau lernten die Besucher bei deren Serenade zum Jahresschluss kennen. Wegen des Wetters fand diese nicht als Open-Air-Konzert am Martinsplatz von Horgau, sondern in der Rothtalhalle statt.

Der Leiter der Sing- und Musikschule, Dominik Lehmeier, freute sich, dass rund 400 Zuhörer das Konzert besuchten. Den Anfang machte das Kling-Sing-Projekt mit dem Stück „Die Waldmusikanten sind da“. Dafür hatte man kleine Baumstämme aufgebaut, auf denen die Kinder mit verschiedenen Instrumenten musizierten. Es folgten Beiträge aus vielen verschiedenen Fachbereichen. Die Holzblasinstrumente waren mit dem Klarinettenchor und dem Blockflötenensemble vertreten. Der Kinder- und Jugendchor entführte das Publikum „Ins Land der Lieder“. Natalie Möbus und Sina Müller verzauberten die Zuhörer mit „The Power of Love“, und Denise Raduca beeindruckte mit ihrer Interpretation des Titels „Take Me to Church“.

Neu gegründetes Ensemble hat seinen zweiten Auftritt

Das erst im Januar neu gegründete Gitarrenensemble bestritt seinen zweiten Auftritt mit Bravour. Der junge Gitarrist Luca Harrer spielte mit seinem Lehrer Michael Lopac das Gitarrenduett „Milonga“ vor, das die Veranstaltung mit spanischen Klängen bereicherte. Das Percussion Ensemble sorgte für südamerikanische Klänge mit der „Samba re-reversed“.

Der erst 13 Jahre alte Jakob Böck begeisterte mit einer gekonnten Darbietung des Ungarischen Tanzes Nr. 5 und der „Mamuschka-Polka“. Das Blechbläserensemble und das Vororchester gaben einen Einblick in die Blasmusik. Zum Abschluss spielte die Jazzcombo das berühmte Stück „Moanin’“ von Bobby Timmons. (AL)

