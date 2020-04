03.04.2020

Gläubige schließen sich dem Gebet von daheim aus an

Hinweise zur Feier der Kar- und Ostertage in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf

Aufgrund der Coronakrise findet die Feier der Kar- und Ostertage unter besonderen Bedingungen statt. Nach den Anweisungen des Bistums begehen in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf Pfarrer Norman D’Souza, Kaplan Sanoj und Pfarrer Linson die Feiertage unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Gläubigen sollen sich von daheim im Gebet gedanklich anschließen. Die Geistlichen beten zu diesen Zeiten:

5. April, um 10 Uhr in St. Nikolaus in Allmannshofen,

9. April, um 18 Uhr in St. Laurentius in Ehingen,

10. April, um 15 Uhr in St. Johannes Baptist in Holzen,

11. April, um 21 Uhr in Christkönig in Nordendorf,

12. April, um 10 Uhr in St. Georg in Westendorf,

13. April, um 10 Uhr in St. Ulrich in Ellgau.

Das Ordinariat rät dringend davon ab, Palmbuschen, Osterkerzen und den Pfarrbrief in den Gemeinden zu verteilen und vor die Tür der Gemeindeangehörigen zu stellen.

Der geplante Osterpfarrbrief für die Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf wird voraussichtlich in angepasster Form zu Pfingsten erscheinen. Palmen- und Speisenweihe sind in diesem Jahr nicht möglich. In den Kirchen können auch keine Osterkerzen gekauft werden. Am Ostersonntag nach dem Gottesdienst werden die Priester das Osterfeuer in jede Pfarr- und Filialkirche der Pfarreiengemeinschaft bringen. Die Kirchen sind geöffnet und die Gläubigen haben die Möglichkeit, im Laufe des Tages ihre eigene Kerze am Osterlicht zu entzünden. Eine Gruppenbildung ist nicht erlaubt, der Mindestabstand von 1,5 Meter muss eingehalten werden. Von der Homepage www.pg-nordendorf-westendorf.de können Hausgottesdienste des Bistums heruntergeladen werden und es gibt dort einen täglichen geistigen Impuls zum Nachlesen und Verinnerlichen.

Die Hausgottesdienste, ein Angebot für Kinder für die Kar- und Ostertage sowie ein Grußwort des Leiters der Pfarreiengemeinschaft liegen in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft auch in gedruckter Form bereit. (rogu)

Themen folgen