"Glammhogga"-Fasching Gablingen: Die Wahl steht im Fokus

Plus Der Wahlkampf der Bürgermeister drückt der großen Gablinger Narrenshow den Stempel auf. Dabei gibt es auch hinter den Kulissen einige spannende Momente.

Die Gablinger tun sich offenbar schwer damit, ihren Bürgermeister, der bei den anstehenden Kommunalwahlen nicht mehr antritt, ziehen zu lassen. So zumindest der Eindruck bei den beiden Faschingssitzungen der Glammhogga. Gleich durch mehrere der zwölf Nummern auf dem Programm, das die vielen Narren in der Mehrzweckhalle bis nach Mitternacht bestens unterhielt, geisterte der gemütliche Herr namens Karl.

"Glammhogga"-Fasching in Gablingen: Bürgermeister köpft Puten

Malen, beten oder Puten köpfen, die Betätigungsfelder, die sich die Firefighters 1 für den (Noch-)Chef im Rathaus künftig vorstellen können, sind vielfältig. Gleich ganz viele Karls in langer Reihe demonstrierten das in perfekter Choreografie. Letztlich nützt es aber nichts.

59 Bilder Turbulente Zeiten für die Glammhogga Bild: Andreas Lode

Das Dorf mit Ecken, Kanten und Löchern, so der Moderator der Herzblatt-Show aus der Feder der Firefighters Senior, brauche nun mal einen neuen Bürgermeister. So wurden die drei Kandidaten beim Bürgermeister-Special auf Herz und Nieren geprüft.

Der Jürgen aus Batzenhofen hofft auf eine längere Beziehung; die Carina aus Gablingen setzt ganz auf Traditionen, und der Günther aus Rain am Lech, mit Zweitwohnsitz in der Gablinger Siedlung, mag es überall schön hell. Die Entscheidung für das richtige Herzblatt wurde auf den 15. März vertagt.

So viel Diplomatie haben die Geldautomaten am Rathaus nicht nötig. Schließlich bietet ihre Position beste Sicht auf alles, was im Dorf so läuft und jede Menge Zeit, sich die Geldausgabe-Mäuler darüber zu zerreißen. „Alles Schnarchzapfen im Rathaus, da braucht es endlich mal frischen Wind.“ Damit fanden weder das aktuelle Personal noch die Anwärter für den Chefposten Gnade vor den blinkenden Augen der eckigen Zahlemänner.

Steffi Scherer und Alexander Baur nahmen als scharfzüngige Geldautomaten das lokale Geschehen aufs Korn. Bild: Andreas Lode

Kandidat mit Häuptlingsschmuck beim "Glammhogga"-Fasching Gablingen

Von der Gablinger Sparversion der Ilse Aigner sei höchstens ein laues Lüftchen zu erwarten, aber keine reinigende Windhose. Das „Herzilein“ der Freien Wähler habe gleich gar keine Ahnung vom Dorf. Und der Dritte im Bunde sei eh bloß auf die Bürgermeisterrente aus und könne im Fall der Wahl gleich vom Rathaus ins betreute Wohnen umziehen. So teilten Stefanie Scherer und Alexander Baur zum großen Vergnügen der Narren ordentlich aus. Die Zielscheiben des Spotts nahmen es mit Fassung. Nicht mal eine der stolzen Federn am Häuptlingskopfschmuck von „Chief“ Schantin wirkte anschließend geknickt.

Nach den politischen Kandidaten bekam die Kirchenverwaltung ihr Fett ab. Die hatte nämlich den ehrenamtlichen Machern der Dorfweihnacht eine fette Wasser- und Stromrechnung geschickt. Da schüttelte es die von Haus aus massiv auf ihren Sockeln stehenden Kopekenscheichs vor Empörung. Und das Narrenvolk stimmte lauthals zu.

Ärgern muss man sich schon oft, aber vom fröhlichen Feiern ließen sich die Gablinger trotzdem nicht abhalten. Eloquent grantelnd führte der reiche Fugger (Johannes Pröll) durch den abwechslungsreichen Abend. Die Syrgensteiner Hüttngoistr bliesen den Narren gleich zu Beginn ordentlich den Marsch. Elegante Ladys der Showtanzgruppe Dance Emotion brachten mondänen Glitzer auf die Bühne und die mystischen Wesen von Forever Flair waren zum zehnten Mal vom Publikum gefeiert zu Gast in Gablingen.

"Glammhogga"-Fasching Gablingen: Grippe legte viele Narren flach

Als Cowboys und Indianer, feine Damen mit Federboa, wilde Löwen und brummige Bären stürzten sich die Glammhogga-Fans in den Fasching, der sich im Dorf schon seit bald 30 Jahren zuverlässig mit den zwei Sitzungen in die finale Runde legt. Auch wenn es dieses Jahr kurz vor knapp ganz schön aufregend für Glammhogga-Präsidentin Annemarie Sauler und ihr Team geworden war. Reihenweise waren Helfer krank geworden, und sogar für eine Bühnennummer musste auf den letzten Drücker Ersatz gefunden werden. Hat aber niemand gemerkt. War mal wieder ein toller Abend, so das Fazit nach gut vier Stunden Jux und Tollerei in der Faschingshochburg im Augsburger Land.