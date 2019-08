Glasfassade: Ja nicht in der Nase bohren

Elfter Stock, freier Blick, freie Gedanken – im neuen Rosch-mann-Turm mit seiner Fassade ganz aus Glas dürften die kreativen Gedanken nur so sprudeln.

Hier ist der nötige Überblick schon rein räumlich vorhanden, vom Weitblick ganz zu schweigen.

Doch wer denkt, die Arbeitsplätze von Roschmann in Gersthofen seien abgehoben, der irrt. Der zur Zeit höchste Arbeitsplatz der Menschheit ist wesentlich höher. Er befindet sich im All. Es ist die internationale Raumstation ISS, die sich in rund 400 Kilometern über der Erde bewegt.

In 2962 Metern befindet sich übrigens der höchstgelegene Arbeitsplatz in Deutschland. Es ist das Büro des Wetterbeobachters auf der Zugspitze.

Wetterlage früher einschätzen

Auch vom Roschmann-Tower aus dürfte man so manche Wetterlage früher einschätzen können. Bei Föhn kann der Blick vermutlich bis zum Alpenkamm reichen. Und wenn im November der Bodennebel alles in eine graue Suppe verwandelt, haben die Roschmann- Mitarbeiter im elften Stock vielleicht schon Sonne.

Doch ganz ehrlich. So ein gläsernes Bürohochhaus hat auch seine Tücken. Alles ist einsehbar – immer kann jemand schauen – egal ob beim Nasenbohren oder Hemdenwechsel. Da ist dann Weitblick bei jedem Mitarbeiter gefragt.

