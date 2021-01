vor 50 Min.

Glatte Fahrbahn: 55-Jähriger kracht mit Auto gegen Ampel bei Steppach

Vermutlich wegen einer glatten Fahrbahn kommt es auf der B300 bei Steppach zu einem Unfall. Ein Auto kracht gegen eine Ampel.

Mit seinem Auto ist ein 55-Jähriger am Mittwoch gegen 9 Uhr gegen eine Ampel gekracht. Laut Polizei ereignete sich der Unfall bei Steppach auf der B300 in östlicher Richtung. Am Mittwochvormittag waren viele Straßen im Kreis Augsburg wegen des Schneefalls sehr glatt. Beim Abbiegen nach links auf die Ausfahrt Deuringen/Steppach geriet der 55-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern und stieß gegen eine Ampel. Es entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)

