„Glaubt an Euch und bleibt neugierig“

Die Meitinger Realschul-Familie lässt 161 Absolventen „ins Leben hinaus fliegen“

Fast alle 161 Schüler, die in sechs Abschlussklassen ihre Prüfungen an der staatlichen Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule abgelegt hatten, erhielten nun bei der Abschlussfeier in der Aula ihre Abschlusszeugnisse der Mittleren Reife. In diesem Schuljahr nahmen auch 9 externe Schüler aus der Waldorfschule an den Abschlussprüfungen teil.

Realschulkonrektorin Helena Rigatos stellte zum Auftakt mit Freude fest, dass die Absolventen nun alle „ins Leben hinaus fliegen“, um ein wichtiges Kapitel mit „guten, teilweise überragenden Ergebnissen“ hinter sich zu lassen. Die Schulfamilie wünschte den Absolventen einen erfolgreichen und glücklichen Beginn für ihren weiteren Lebensweg.

Die politischen Ehrengäste – darunter die Landtagsabgeordneten Georg Winter, Johann Häusler, und Fabian Mehring – beleuchteten in ihren Grußworten für die Schüler die Zukunft aus Sicht von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Vize-Landrat Heinz Liebert sagte zu den Absolventen, sie hätten bewiesen, dass man Erfolg hat, „wenn man hart am Wind segelt“ und wünschte „einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt“.

Bürgermeister Michael Higl nahm bereits zum zwölften Mal an der Abschlussfeier der „RSM“ teil. Er fand humorvolle Worte und hoffte, dass die Absolventen viele „Erinnerungen an persönliche Begegnungen, Freundschaften und Erfahrungen fürs Leben“ mitnehmen.

Realschuldirektor Michael Kühn verwies auf das Schulmotto „ad astra“. Er freute sich, dass die Absolventen nun „ihren Stern“ in Form des Abschlusszeugnisses erreicht hätten. Er hob hervor, dass die Schulfamilie gelernt habe zu fliegen, und wünschte ihnen „gute Gedanken, gute Worte und gute Taten“ für ihre Zukunft.

Kühn verabschiedete zwei Kollegen: Iris Todte geht ab nächstem Schuljahr als Seminarlehrerin für Mathematik an die Realschule Wertingen. Zweiter Konrektor Stefan Schlotter wird als 1. Konrektor nach Burgau wechseln.

Die Klassenleiter der 10. Jahrgangsstufe hatten in unterhaltsamer Weise die Besonderheiten ihrer Abschlussklassen zusammengefasst. Danach erfolgte die Verleihung der Zeugnisse. Auf einer Großleinwand im Hintergrund sorgten Kinderfotos, die beim Eintritt in die fünfte Klasse gemacht worden waren, für Schmunzeln – hatte sich doch mancher Schüler deutlich verändert.

Die Schülersprecher Giulia Di Chiazza und Simon Bittner ließen die sechs Schuljahre kurzweilig Revue passieren. Sie bedankten sich für die Unterstützung durch Eltern und Lehrer. In diesem Zusammenhang blickten sie auch auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit in der SMV mit Kai Heim zurück.

Elternbeiratsvorsitzender Matthias Merk wünschte den Schülern, dass sie ihren zukünftigen Weg mit „gegenseitigem Respekt und mit Blick auf das gemeinsame Miteinander“ gehen sollten.

Die Klassenbesten durften sich über eine Ehrung durch den Schulleiter freuen sowie über Buchgeschenke des Elternbeirats: Annika Häberle, Carlo Brüstl, Teresa Gaugler, Laura Keie und Laura Tengler, Lisa Auernhammer, Lena Haydn und Theresa Klimesch. Schulbeste war mit der Traumnote 1,10 Lisa Auernhammer. Die „Ehrenmedaille am weiß-blauen Bande“ erhielten Felix Braxmeier, Noah Kolb, Anna Dicsöfi, Katrin Lutz, Monika Gorski, Sonja Sülzle, Giulia Di Chiazza und Lea Renner für ihr Engagement für „Future for Children“. Und die Schülerfirma spendete 7500 Euro an die Patenschule in Sri Lanka.

Die Schulbands unter Leitung von Axel Feld bzw. Judith Lindsay untermalten die Zeugnisverleihung musikalisch. Eine Tanzperformance und eine Bodypercussion (Leitung: Salomé Kramer-Krollmann bzw. Daniel Köhn) rundeten das Programm ab. Das Schlusswort hatte Konrektor Schlotter: „Glaubt an euch, bleibt neugierig, traut euch selbst etwas zu! Nutzt euer Wissen in der Zukunft“. In der St.-Wolfgang-Kirche feierten alle zusammen einen Gottesdienst. (AL)

