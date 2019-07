vor 17 Min.

Gleich vier schwere Unfälle im Landkreis - ein Mann stirbt

Innerhalb weniger Stunden ereignen sich am Donnerstag mehrere Autounfälle. Ein Mann stirbt an seinen Verletzungen.

Ein 40-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall kurz vor dem Ortseingang Langweid so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in der Nähe des Kreisverkehrs vor der Ortseinfahrt Langweid auf der Fahrbahn unterwegs.

Ein 51-jähriger Autofahrer, der auf der Kreisstraße von Biberbach in Richtung Langweid fuhr, sah den laut Polizei dunkel gekleideten Mann zu spät und erfasste ihn frontal mit seinem Wagen. Der Fußgänger wurde auf die Straße geschleudert und erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Straße wurde mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Ein Gutachter muss nach Angaben der Polizei nun die genauen Umstände klären. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Nur wenige Minuten zuvor ereignete sich ein weiterer Unfall auf der B300 bei Vogelsang. Gegen 22 Uhr ist ein 59-jähriger Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei wollte der Mann von der B300 nach Rechts in Richtung Biburg abbiegen, als er über einen Grünstreifen fuhr und dabei ein Verkehrsschild streifte, das ihm den Helm vom Kopf riss. In Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer am Bein, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme zudem einen Alkoholgeruch fest, der Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Autos krachen bei Lützelburg zusammen

Ein dritter Unfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich gegen 18 Uhr. Auf der Kreisstraße A15 von Achsheim in Richtung Gablingen hat eine 59-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von 20000 Euro verursacht. Geschehen ist der Unfall laut Polizei am Donnerstagabend, als die 59-Jährige von Lützelburg kommend nach links in die Kreisstraße in Richtung Achsheim abbog. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Autofahrer, der aus der Richtung nach Gablingen fuhr und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurde die 59-Jährige nur leicht verletzt, der 18-Jährige und seine 49-Jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus Augsburg gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Insekt stört Autofahrerin bei der Fahrt

Den vierten Unfall verursachte am Nachmittag in Gersthofen ein kleines Insekt. Eine 60-Jährige Autofahrerin fuhr in der Böhmerwaldstraße, als ihr das Tier in den Mund flog. Obwohl sie nicht gestochen wurde, erschrak die Frau nach Angaben der Polizei so sehr, dass sie ihr Lenkrad nach links riss. Dabei krachte sie gegen ein parkendes Auto. Der Schaden: 5000 Euro. (AL)

Themen Folgen