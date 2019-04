vor 22 Min.

Gleiche Einnahmen, mehr Kosten

Die Stadthalle Gersthofen schließt das Jahr 2018 trotz erschwerter Bedingungen besser als zunächst kalkuliert ab

Von Gerald Lindner

196 Veranstaltungstage bei 185 Veranstaltungen: Trotz einer angespannten Personalsituation konnte die Gersthofer Stadthalle die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen. Für dieses Ergebnis erntete das Stadthallenteam einhelliges Lob im Kulturausschuss.

Mit 119 kulturellen Veranstaltungen (Vorjahr 130), das entspricht einem Anteil von 64 Prozent, „unterstreicht die Halle weiterhin ihren Anspruch als kulturelles Zentrum in der Region“, heißt es im Bericht. Im Jahr 2017 waren es noch insgesamt 210 Veranstaltungstage und 191 Veranstaltungen mit allen Nutzungen von Kultur bis Kongresse/Messen gewesen. „Bedingt durch diese Tatsache konnte auch mit 82168 Besuchern der Vorjahreswert von 86406 nicht erreicht werden“, berichtete Bürgermeister Michael Wörle, der zwischenzeitlich das Kultur- und Sportamt kommissarisch geleitet hatte.

Denn das Kulturamtsteam hatte stürmische Zeiten hinter sich: Zunächst fiel Kulturreferent Helmut Gieber aus gesundheitlichen Gründen ein Jahr aus und wurde schließlich durch den Österreicher Thomas Kazianka ersetzt. Dieser hatte zuvor eine Kultureinrichtung in Traunstein geleitet.

Doch die Freude währte nur kurz: Drei Monate nach Kaziankas Antritt wurde dessen Vertrag mit der Stadt Gersthofen Ende Juni 2018 „in beiderseitigem Einvernehmen“ gelöst, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Nach Informationen unserer Zeitung hatten immense interne Spannungen zu diesem Schritt geführt.

Die Stelle wurde nochmals ausgeschrieben, und im Oktober entschied sich der Stadtrat für Uwe Wagner als neuen Kulturreferenten.

Währenddessen musste das Kulturamtsteam den Betrieb aufrechterhalten und weiterhin dafür sorgen, dass das gewohnt umfangreiche und vielseitige Kulturprogramm der Stadthalle weitergehen konnte. Daher musste Bürgermeister Michael Wörle zwischenzeitlich die Leitung mitübernehmen.

Als positiv wertete Wörle, dass der große Saal öfter bestuhlt werden musste – insgesamt wurde er bei drei Viertel der Veranstaltungen genutzt – was im Schnitt eine höhere Auslastung pro Veranstaltung bedeutet. „Die Einnahmen sind gleich geblieben – sie passen.“ Allerdings seien höhere Ausgaben bei Kulturveranstaltungen angefallen. „Die eingekauften Veranstaltungen werden teurer.“ Daher müsse man sich in den kommenden Monaten mit den Kosten befassen, kündigte er an.

Was den Kartenvorverkauf betrifft, sei die eigene Verkaufsstelle im Ballonmuseum der Spitzenreiter. Allerdings wurde beim Angebot „Print at home“, bei dem die Kunden das Ticket online kaufen und gleich auf dem eigenen Gerät ausdrücken können, die höchste Zuwachsrate verzeichnet. Doch auch die externen Vorverkaufsstellen, beispielsweise die Servicepartner unserer Zeitung, laufen dem Bericht zufolge gut und sollen weiterhin genützt werden.

Die Handschrift des neuen Kulturamtsleiters Uwe Wagner wird wegen des großen Vorlaufs bei Veranstaltungsbuchungen erst ab der Saison 2020/2021 deutlich sichtbar werden. Aber schon 2019 gibt es die ersten vereinzelten Veranstaltungen für ein jüngeres Zielpublikum, wie Willy Astor (12. Juli) oder Max Mutzke und die SWR Big Band (12. November).

Karl-Heinz Wagner (CSU) machte es nachdenklich, dass lediglich sieben bis zehn von mehr als 100 Gersthofer Vereinen die Stadthalle 2018 benutzt haben. Er sah die Kultureinrichtung aber „insgesamt auf einem richtigen Weg“.

Georg Brem (W.I.R.) verwies darauf, dass die Stadthalle trotz sehr erfolgreicher Arbeit ein Zuschussbetrieb bleibe. „Aber das sollten wir uns leisten für unsere Bürger und das Image unserer Stadt.“

