vor 23 Min.

Gleisüberquerung: Ein schrecklicher Leichtsinn

Eine Mutter mit ihren beiden Söhnen am Gablinger Bahnhof hatte Glück.

Die Mutter mit ihren beiden Söhnen am Gablinger Bahnhof hatte Glück.

Von Elli Höchstätter

Dabei ging es um Sekundenbruchteile. Augenblicke nur, die den Unterschied zwischen dem glücklichen Ausgang und einer Katastrophe machten.

Es ist einfach unverständlich, wie heute noch immer Fahrgäste leichtsinnig über die Gleise laufen, anstatt die Unter- oder Überführungen zu nutzen. Das Schlimme daran: Die Kleinen machen es den Großen nach. Kinder können aber die Geschwindigkeit eines ICEs, der noch dazu ganz leise daherkommt, schwer abschätzen. Hier tun sich schon Erwachsene schwer.

Noch schlimmer ist ein anderer Trend. Jugendliche machen mit ihren Smartphones Bilder, wie sie auf Bahngleisen stehen oder darauf herumbalancieren. Diese Fotos werden dann in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dieser dumme Leichtsinn kann schnell schreckliche Folgen haben.

Ausbaden müssen die gefährlichen Manöver von Fußgängern am Gleis auch die Lokführer. Im Fall Gablingen hatte dieser vermutlich nur einen Schreck bekommen. Immerhin konnte er noch rechtzeitig bremsen. In anderen Fällen, die nicht so glimpflich ausgehen, leiden manche Lokführer ihr ganzes Leben daran.

Themen Folgen