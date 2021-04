Glühende Asche setzt in Gessertshausen Hecke in Brand

Die Feuerwehr Gessertshausen rückt mit zwölf Kräften in die Eichenstraße aus und bekommt das Feuer schnell unter Kontrolle.

Gerade noch rechtzeitig hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Brand in Gessertshausen löschen können. Das Feuer war um 17.20 Uhr in einer Hecke an einem Anwesen in der Eichenstraße ausgebrochen.

Ursache war die auf einem angrenzenden Komposthaufen entsorgte Holzofenasche, in der sich laut Polizei offenbar noch Glutnester befanden und so die Hecke auf einer Breite von einem Meter und eine Fichte in Brand setzten. Die Feuerwehr Gessertshausen rückte mit zwölf Kräften aus und konnte den Brand schnell löschen. An dem verkohlten Gehölz entstand nur minimaler Schaden in Höhe von rund 50 Euro. (thia)