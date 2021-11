Göggingen

vor 32 Min.

Gögginger Rotkreuzladen ist umgezogen: Von wegen Ramsch

Der Rotkreuzladen in Göggingen hat eine neue Heimat.

Plus Gutes für Bedürftige tun und nachhaltig handeln. Dazu trägt der ehrenamtlich betriebene Rotkreuzladen in Göggingen bei. Er ist an einem neuen Ort.

Von Lisa Weissenberger

"Sozialen Ausgleich, Solidarität und Integration schaffen", das ist der Kerngedanke des Rotkreuzladens für Bedürftige in Göggingen, sagt Harald Güller, erster Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Augsburg-Land, zufolge. Am Dienstag war die Eröffnungsfeier des neuen Kleidergeschäfts nach einem Umzug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen