Goethes Zauberlehrling in Dinkelscherben

Schauspielgruppe Klexs spielt anlässlich des Reischenauer Markstois

Das Klexs-Theater präsentiert eine ihrer viel beklatschten Aufführungen beim 13. Reischenauer Markstoi. Am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr führen die professionellen Schauspieler aus Augsburg und München „Goethes Zauberlehrling“ im Saal der Hospitalstiftung auf. Es ist Mitternacht, der Beginn der Geisterstunde. Die Burgherrin Merlanse, ihres Zeichens Meisterin der Zauberei, muss entsetzt mit anhören, wie in ihrer Burg „Tageltinte“ die altbekannte Zauberformel gemurmelt wird: „Walle! Walle / Manche Strecke / Daß, zum Zwecke / Wasser fließe / Und mit reichem, vollem Schwalle / Zu dem Bade sich ergieße.“

Die Hausherrin hat endlich, nach mühsamen Suchen, einen scheinbar geeigneten Lehrling für die gehobenen Zauberkünste gefunden. Bedauerlicherweise schlägt ihr Zauber-Azubi regelmäßig über die Stränge, schraubt sogar am Klima rum. Meint er doch glatt, er hätte das Magie-Diplom sowieso schon so gut wie in der Tasche und könnte die Elemente mal eben so „hoppladihopp“ beherrschen. Und dann muss Zauberin Merlanse auch noch verreisen, um wichtige Angelegenheiten im kosmischen Gefüge zu erledigen. Regie und künstlerische Leitung übernimmt die Diedorferin Gabriele Baier. (mick)

Der Eintritt kostet zwölf Euro. Vorverkauf unter Telefon 08238/90004 oder per E-Mail an klexs-theater@t-online.de.

