26.09.2019

Goldene Hochzeit im Hause Dirr

Goldene Hochzeit feierte das Ehepaar Hermann und Brigitte Dirr (geb. Spann). Die beiden lernten sich auf den Weg zu ihren Arbeitsstellen in Augsburg kennen. „Wir fuhren täglich mit dem Zug nach Augsburg. Es entwickelte sich eine Freundschaft, aus der schließlich die große Liebe wurde“, sagt Brigitte Dirr. Die beiden gaben sich in der Meitinger St.-Wolfgang-Kirche vor Pfarrer Josef Hosp das Jawort. Bereits vor dem Eheversprechen bauten die jungen Leute in der Gregor-Probst-Straße ein Haus, in dem sie noch wohnen. Im Laufe der Ehejahre erblickten zwei Kinder, Tochter Ulrike und Sohn Stefan das Licht der Welt. Mittlerweile bereiten vier Enkelkinder dem Jubelpaar viel Freude. Hermann und Brigitte Dirr lieben die Natur, ihren Garten und das häusliche Leben.

Beide engagieren sich im Meitinger Obst- und Gartenbauverein, dem Hermann Dirr seit 38 Jahren angehört. 30 Jahre lang war er dabei Vorsitzender und acht Jahre lang Stellvertreter. „In dieser langen Zeit stand mir meine Frau stets hilfreich mit Rat und Tat zur Seite“, erzählt der Jubilar. Des Weiteren ist Hermann Dirr im Kreisverband Augsburg-Land für Gartenbau und Landespflege seit 15 Jahren als Schriftführer tätig. Brigitte Dirr hat sich mit Leib und Seele dem Kegelsport beim Meitinger Sportkegelverein verschrieben. „Mit meinen Kegelbrüdern und Kegelschwestern nehme ich an Meisterschaften und Turnieren teil, denn eine ruhige Kugel zu schieben macht mächtig Spaß“, erklärt sie. Hermann Dirr war einige Jahre auch als Pfarrgemeinderatsvorsitzender tätig und unterstützt die Pfarrgemeinde bei Gottesdiensten. Zum Gratulantenkreis gehörten neben der Familie und der engen Verwandtschaft auch Pfarrer Gerhard Krammer sowie Bürgermeister Michael Higl, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. (peh)

