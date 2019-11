vor 42 Min.

Goldene Hochzeit im Hause Ortner in Meitingen

Goldene Hochzeit feierten in Meitingen Helmut und Helga Ortner (geborene Aigner). Ortner erinnert sich noch genau, wie er seine Frau kennenlernte.

Ein Lehrgang führte den damaligen Grenzjäger Helmut Ortner in das Städtchen Grafenau im Bayerischen Wald. An einem freien Wochenende gingen die Grenzer zum Tanzen in ein Gasthaus, in das auch einige Krankenschwestern nach ihrem Feierabend gekommen waren. Auf den ersten Blick erkannte er sein Herzblatt, die später auch seine Frau werden sollte. Doch Helga Ortner verliebte sich erste bei einem weiteren Tanzabend in ihren späteren Mann.

Doch der Beruf sorgte zunächst dafür, dass sich das Paar trennen musste. Die beiden pflegten aber einen intensiven Briefkontakt. Helmut Ortner wurde aber ungeduldig und erklärte, dass was geschehen müsse, wenn sein Herzblatt 18 Jahre alt wird. So fiel der Entschluss, in Meitingen zu heiraten und im elterlichen Haus der Ortners einzuziehen.

„Zwei kleine Zimmer waren die erste gemeinsame Wohnung“, schildert Helga Ortner. Im Laufe der Zeit wurde das Haus an- und umgebaut, um auch den zwei Töchtern und zwei Söhnen Platz zu schaffen. Die Großeltern wurden bis an ihr Lebensende von Helga Ortner gepflegt, bis sie selbst schwer erkrankte.

Die beiden Enkelkinder sind der ganze Stolz des Jubelpaares. Eifrig singt Helga Ortner beim Kirchenchor, ihr Mann beim Männergesangverein Meitingen, bei dem er auch in der Vorstandschaft tätig ist.

Aus dem einstigen Grenzjäger ist im Ruhestand ein leidenschaftlicher Lechtaljäger geworden. Große Freude bereitet es ihm, Kindergartenkindern und Schulklassen aus der Region den Wald und die Natur näherzubringen.

Im großen Familienkreis wird die goldene Hochzeit gefeiert. Zum Gratulantenkreis gehörten neben Nachbarn, Freunden, Bekannten auch Bürgermeister Michael Higl sowie das Pfarrgemeinderatsmitglied Marianne Boyd von der katholischen Kirchengemeinschaft St. Wolfgang Meitingen, die dem Jubelpaar ein Ehrenkreuz zum Jubiläum überreichte. (peh)

