07.02.2020

Goldene Hochzeit in der zweiten Heimat

Kenan und Yldirim Hikmet leben seit 1972 in Meitingen. Es war Liebe auf den ersten Blick

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten im Kreise ihrer Familie, Nachbarn und Freunden Kenan und Yldirim Hikmet (geb. Yalcin). Das aus der Türkei stammende Jubelpaar lebt seit dem Jahr 1972 in Meitingen. Kenan Hikmet erblickte in Ìzmit und seine Gattin Yldirim in der Landeshauptstadt Istanbul das Licht der Welt.

„Bei einem Verwandtschaftsbesuch im Heimatort von Kenan Hikmet trafen sich unsere Blicke und es war somit Liebe auf den ersten Blick“, schmunzelt der Jubilar mit liebevollem Blick auf seine Lebensgefährtin. In Izmit gaben sich die Jungverliebten schließlich das Ja-Wort fürs Leben.

Im Laufe der glücklichen Ehejahre kamen drei Kinder, die Töchter Mürvet und Cigdem sowie Sohn Murat zur Welt. Mittlerweile bereichern auch sieben Enkelkinder das Familienleben. 1970 kam die Familie nach Deutschland und Kenan Hikmet fand zuerst in der Westendorfer Schreinerei Diefenthaler eine Anstellung, ehe ein Arbeitsplatzwechsel zu den in Herbertshofen angesiedelten Lechstahl-Werken folgte. Die Jubilarin war viele Jahre, bis zu ihrem Ruhestand vor wenigen Tagen, an der Meitinger Grundschule als Hausmeisterin tätig.

Beide haben sehr viel Freude und Spaß an der Betreuung ihrer Enkelkinder, besuchen gerne Verwandte und Bekannte und sind bei gutem Wetter viel mit dem Fahrrad unterwegs.

Zum Kreis der Gratulanten gehörte auch Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. (peh)

Themen folgen