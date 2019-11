vor 40 Min.

Goldener Hammer für besten Straßenwärter

Landkreis Augsburg bei Ausbildung besonders erfolgreich

Wie bereits im vergangenen Jahr stellt der Landkreis Augsburg 2019 wieder den jahrgangsbesten Straßenwärter. Landrat Martin Sailer beglückwünschte bei der Zeugnisübergabe Matthias Mertins und Andreas Kirchenbaur. Neben seinem Prüfungsergebnis erhielt Matthias Mertins als Jahrgangsbester in Bayern den „Goldenen Hammer“ als besondere Auszeichnung. Der gelernte Straßenbauer ist seit Oktober 2017 am Bauhof in Schwabmünchen beschäftigt und wird nach der abgeschlossenen Ausbildung auch weiterhin dort tätig sein. Gleiches gilt für Andreas Kirchenbaur, der nach seiner Ausbildung zum Maurer zunächst bei verschiedenen Firmen arbeitete, bevor er 2017 zum Landratsamt Augsburg wechselte. „Straßenwärter“ ist ein anerkannter Lehrberuf; die Ausbildung endet mit der bestandenen Straßenwärterprüfung. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einem Bauhof eines Tiefbauamtes sowie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem verwandten Ausbildungsberuf. Die Prüfung besteht aus einem praktischen, schriftlichen und mündlichen Teil. Im praktischen Teil werden unter anderem Fachkenntnisse zum Unterhalt der Straßenkörper, Absperren und Beschildern von Arbeitsstellen, Arbeiten im Winterdienst sowie Anbringen und Pflegen der Verkehrszeichen geprüft. (AL)