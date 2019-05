vor 55 Min.

Golf-Fahrer verursacht schweren Unfall und fährt davon

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines schwarzen VW-Golf, der am Donnerstag auf der Kreisstraße A3 von Döpshofen in Richtung Kreuzanger einen schweren Unfall verursacht hat.

Ein Unbekannter in einem VW-Golf zwingt eine 29-jährige durch seine rücksichtslose Fahrweise in den Graben. In dem Opel sitzen auch zwei kleine Kinder.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines schwarzen VW-Golf, der am Donnerstag auf der Kreisstraße A3 von Döpshofen in Richtung Kreuzanger einen schweren Unfall verursacht hat. Dabei wurden eine 29-Jährige und ein Kind verletzt, am Wagen entstand Totalschaden.

Die junge Frau war laut Polizei gegen 15 Uhr mit zwei Kindern im Alter von zwei und vier Jahren in ihrem Opel auf der A 3 unterwegs. Kurz vor Kreuzanger kam ihr der schwarze VW- Golf entgegen. Dessen Fahrer hatte die Kurve so stark geschnitten, dass die Opel-Fahrerin nur durch ein Ausweichmanöver eine Kollision vermeiden konnte. Dabei schleuderte sie aber nach links über die Gegenfahrbahn, riss einen Telefonmast um und landete in ein Getreidefeld. Der Golf-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Opel-Fahrerin und ihr zweijähriger Sohn wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Bobingen eingeliefert. Am Zafira entstand Totalschaden in Höhe von rund 8100 Euro. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Golf-Fahrer um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Sonnenbrille. Das Kennzeichen hatte ein A für Augsburg, weitere Merkmale sind nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

