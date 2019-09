vor 46 Min.

Gottesdienst auf dem Berg

Am Samstag geht es nach Buching

Am Samstag, 21. September, um 10.30 Uhr veranstaltet die Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf eine Bergmesse auf dem Buchenberg. Sie wird musikalisch von Bläsern aus der Pfarreiengemeinschaft gestaltet.

Die Abfahrtszeiten für den Bus: Allmannshofen Ort 6.30 Uhr, Ehingen Ort 6.35, Ortlfingen Kapelle 6.37, Blankenburg Bürgerhaus 6.43, Nordendorf Bahnhof 6.48, Ellgau Gasthaus Floß 6.55, Ostendorf Firma Russwurm 7.00 und Westendorf Rathaus 7.05. Zusätzliche Halte sind je nach Anmeldung in Holzen, Kühlenthal und Waltershofen möglich. Der Fahrpreis wird im Bus gezahlt und beträgt pro Erwachsener 15 Euro, für ein Kind zehn Euro. Treffpunkt ist sowohl für Busfahrer als auch privat Anreisende um 9.30 Uhr am Parkplatz in Buching.

In einer familienfreundlichen Bergwanderung erreicht man den Platz für den Gottesdienst in einer Stunde. Mit der Buchenbergbahn kostet die Berg- und Talfahrt für Erwachsene 11,50 Euro, für Kinder 7,50 Euro. Nach der Bergmesse (Beginn 10.30 Uhr) ist Brotzeit aus dem Rucksack oder eine Einkehr in der Buchenbergalm möglich. Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr angedacht. Die Fahrt findet bei jedem Wetter statt, bei Regen ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Wieskirche. (rogu)

in den Pfarrbüros: Nordendorf (08273/2200), Westendorf (08273/2436)

