vor 18 Min.

Gottesdienste live im Internet verfolgen

Neues Angebot in Diedorf

Nicht alles ist abgesagt in der Zeit der Corona-Krise, sagt Pfarrer Alan Büching von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach. Die Kirchengemeinde überträgt weiterhin ihre Gottesdienste online. Am Sonntag nach Ostern, 19. April, um 10 Uhr wird zum ersten Mal ein Gottesdienst (mit Pfarrer Rüdiger Löbermann) live gestreamt. Ebenso am Sonntag darauf, 26. März. Dieser Gottesdienst wird vor allem für Familien und Kinder interessant sein. Es wird der „Immanuel- Einer für alle“-Gottesdienst, den das Team vorbereitet, online übertragen. Bisher wurden die Gottesdienste vorher aufgenommen und geschnitten. Sie wurden sehr gut angenommen. Zwischen 400 und 600 Besucher schauten sich die drei Online-Gottesdienste an Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag an. „Ein schöner Erfolg“, meint Pfarrer Alan Büching

Man kann die Gottesdienste mitverfolgen über www.diedorf-evangelisch.de oder über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde auf „ Youtube Diedorf-Evangelisch“.

Zum Beten, für Stille und Einkehr ist die Immanuelkirche jeden Tag von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr weiterhin geöffnet. Zu den Öffnungszeiten ist das Pfarramt (08238-60601) zu erreichen. Sorgen, Ängste oder auch Freude können am Telefon gerne angesprochen werden. Pfarrer Büching (0160-91404764) oder Diakonin Raunigk (0176-55222418) rufen gerne Menschen an, die ihre Tele-fonnummer hinterlassen; gerne auch immer wieder. Ein Netz von Ehrenamtlichen freuen sich für Menschen einzukaufen und ihnen den Einkauf vor die Tür zu stellen.

Viele Menschen fühlen sich mit der katholischen Wallfahrtskirche Maria Vesperbild in Ziemetshausen eng verbunden. Auch hier kann man am Computer oder Smartphone via Internet die Gottesdienste mitfeiern. Letzten Sonntag waren es schon über 100 Personen. Die Bildqualität wurde nun noch verbessert, so die Wallfahrtsdirektion. Durch neue Kameras solle das in den nächsten Wochen nochmals optimiert werden. Alle können auf der Homepage von Maria Vesperbild (www.maria-vesperbild.de) oder über den Youtube-Kanal zu folgenden Zeiten Gottesdienste mitfeiern: Pilgeramt an Sonn- und Feiertagen um 10.15 Uhr.