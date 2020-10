vor 18 Min.

Gräbersegnung in aller Stille und im kleinen Kreis

Plus Bei der Organisation von Allerheiligen haben die Pfarreien im Landkreis Augsburg dieses Jahr viele Regeln zu beachten. Wie sie mit der Situation umgehen.

Von Christina Görisch

Der Feiertag Allerheiligen, der jedes Jahr am 1. November begangen wird, stellt die katholischen Pfarrgemeinden im Landkreis Augsburg dieses Mal vor so manche Herausforderung. An diesem Tag wird in feierlichen Gottesdiensten aller Heiligen gedacht. Vielerorts werden zusätzlich am Nachmittag auf den Friedhöfen Feiern zum Totengedenken abgehalten. Bei einem Rundgang werden die zur Feier des Tages geschmückten Gräber gesegnet. Wie gestaltet sich der Feiertag heuer in Zeiten einer Pandemie, wo die Corona-Zahlen steigen und Veranstaltungen stark eingeschränkt werden müssen?

Der Generalvikar des Bistums Augsburg, Harald Heinrich, sprach in einem Schreiben zu besonderen Gottesdiensten im Kirchenjahr einige Empfehlungen für Allerheiligen und Allerseelen aus. Auf zusätzliche Feiern in Innenräumen solle verzichtet werden. Der Generalvikar betont jedoch: "Es wäre allerdings gerade auch vor dem Hintergrund der Pandemie ein falsches Signal, wenn Totengedächtnis/Segnung der Gräber einfach ausfallen würde." Er empfiehlt, die Feiern auf Friedhöfen maximal 30 Minuten lang zu halten. Dabei müssten Maske getragen und der Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Zudem sollten nicht nur Pfarrer die Feiern veranstalten, auch Gottesdienstbeauftragte können diese anleiten, schlägt Harald Heinrich den Pfarrgemeinden vor. So könne die Anzahl der Teilnehmer an den Andachten reduziert werden.

In Stadtbergen gibt es getrennte Termine

Wie setzen Pfarreien im Landkreis Augsburg diese Empfehlungen um? In der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen findet die Gräbersegnung dieses Jahr nicht wie sonst im Anschluss an den Festgottesdienst am Vormittag, sondern getrennt am Nachmittag statt. Für die Festgottesdienste sei eine Anmeldung nötig, auf den Friedhof könne man aber ohne Anmeldung kommen, informiert das Pfarrbüro der Pfarrgemeinde.

Am Sonntagvormittag findet in Gersthofen zwar eine Messe statt. Die Gräbersegnung müsse dieses Jahr jedoch ausfallen, teilt das Pfarrbüro mit. Die Stadt Gersthofen habe dies entschieden. Maximal 200 Personen gleichzeitig dürfen den Friedhof betreten - die Stadt könne dies nicht gewährleisten und sagte die Feierlichkeiten auf dem Friedhof heuer deswegen ab.

Der Diakon hilft in Willishausen

In der Pfarreiengemeinschaft Willishausen-Anhausen-Deubach findet die Gräbersegnung getrennt von den zwei Festgottesdiensten statt. Hierbei könnten die Gräber jedoch nicht einzeln gesegnet werden, sondern nur von bestimmten Stationen auf dem Friedhof aus, berichtet Manfred Gromer, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft. Der Ablauf des diesjährigen Allerheiligenfests sei zudem nur mithilfe des Diakons möglich, der zwei Segnungen übernimmt. Pfarrer Gromer hält es für wichtig, den Feiertag gerade in heutigen Zeiten zu begehen: „An Allerheiligen wird deutlich, dass für uns Christen mit dem irdischen Leben nichts zu Ende ist“, erklärt er. „Trotz Corona und der Bedrängnis, die viele verspüren, kann den Menschen im Festgottesdienst ein Licht aufgehen.“ Das Totengedenken sei eigentlich eine Feier des Lebens, die den Gläubigen in der momentanen Situation Mut machen und Ängste nehmen könne.

Meitinger Pfarrer Krammer ist sehr besorgt

Die steigenden Infektionszahlen machen Pfarrer Gerhard Krammer und seinem Diakon in Meitingen große Sorgen. Deshalb hätten sie sich entschieden, die Gräbersegnung in Stille abzuhalten, erklärt Ulrike Küstner vom Pfarrbüro in Meitingen. Die Segnung werde also unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem unbekannten Zeitpunkt am Sonntag stattfinden. „Die Gesundheit geht vor, und Abstände können auf dem Friedhof eventuell nicht eingehalten werden“, begründet Küstner die Entscheidung. Privat könne man ja trotzdem zum Grab gehen, meint sie. Die Friedhöfe sind weiterhin für Besucher offen.

Und so wird heuer auf vielen Friedhöfen im Landkreis trotz der Pandemie die Möglichkeit bestehen, den Toten feierlich zu gedenken - wenn auch auf andere Weise als gewohnt. Auch ohne Pfarrer und offizielle Andacht kann man auf den Friedhof kommen. „Das Grab, das nur die sterblichen Überreste unserer Lieben enthält, ist ein Ort, an dem wir ein inneres Gespräch mit dem Verstorbenen führen können“, bekräftigt Pfarrer Gromer.

