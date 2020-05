23.05.2020

Graf Schaf hat Lampenfieber

Das Ballonmuseum startet am Sonntag eine Videostream-Miniserie. Vier Folgen sind geplant

Wenn am morgigen Sonntag, 24. Mai, die erste von vier Folgen mit der Handpuppe Graf Schaf und seiner Freundin Ida zum ersten Mal online ausgestrahlt wird, helfen einige Partner mit, den Stream für viele zugänglich zu machen.

„Unter anderem wird er neben der Ballonmuseumswebsite auch über die Seite der Regio Augsburg zu sehen sein“, freut sich der Leiter des Ballonmuseums, Thomas Wiercinski. „Jetzt sind wir alle schon ganz nervös, wie die Folge ankommen wird, haben allerdings bisher nur ermutigende Rückmeldungen bekommen, zuletzt von der Landesstelle für nicht staatliche Museen in Bayern.“

Die Folge 1 „Graf Schaf und die Angsthasen“ wird am 24. Mai zum ersten Mal ausgestrahlt. Folge 2 „Graf Schaf hat Erdlieb lieb“ kommt dann am 31. Mai, Folge 3 „Graf Schaf will hoch hinaus!“ gibt es zum ersten Mal am 7. Juni. Folge 4 „Graf Schaf und die schrumpelige Rosine“ macht am 14. Juni den Abschluss. Weltpremiere ist jeweils am Sonntag um 11 Uhr.

Direkt nach ihrer Erstausstrahlung werden die neuen Folgen dann auch dauerhaft auf der Webseite des Ballonmuseums (unter „Videos“) und dem Youtube-Account des Ballonmuseums abrufbar sein. (lig)

