vor 1 Min.

Grausiger Fund in Hirblingen: Auf der Weide liegt ein Schafkopf

Katharina Mayer vom Moirhof in Hirblingen fand einen abgetrennten Schafkopf neben ihrer Weide.

Plus Einen unschönen Fund musste Katharina Mayer aus Hirblingen machen. Auf der Weide lag ein abgetrennter Schafkopf. Doch das war noch nicht alles: Ihr wurden auch noch Tiere gestohlen.

Von Gerald Lindner

Ein fachgerecht abgetrennter Schafskopf lag am Samstag am Rand der Weide des "Moirhofs", wie Katharina Mayers Anwesen in Hirblingen auch genannt wird. Doch das war nicht alles: Zwar stammte der Schafkopf von einem benachbarten Anwesen, aber bei ihr wurde eine Anzahl von Schafen direkt von der Weide gestohlen. Ein Zaun war niedergedrückt und es gab Trampelspuren, wie die Landwirtin unserer Redaktion berichtet.

